राधिका मर्चेंट के बर्थडे बैश में अनन्या और जाह्नवी ने खूब मचाया धमाल, नीता अंबानी ने लुटाया लाडली बहू पर प्यार
Radhika Merchant Birthday: अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट के 30वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में राधिका अनन्या और जाह्नवी संग मस्ती करती भी दिखी.
देश की सबसे अमीर फैमिली की छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने 16 दिसंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब ओरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो तेजी से वायरल हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Oct 2025 03:34 PM (IST)
