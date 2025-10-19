हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राधिका मर्चेंट के बर्थडे बैश में अनन्या और जाह्नवी ने खूब मचाया धमाल, नीता अंबानी ने लुटाया लाडली बहू पर प्यार

Radhika Merchant Birthday: अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट के 30वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में राधिका अनन्या और जाह्नवी संग मस्ती करती भी दिखी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 19 Oct 2025 03:34 PM (IST)
देश की सबसे अमीर फैमिली की छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने 16 दिसंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब ओरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो तेजी से वायरल हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर....

1/7
अंबानी फैमिली ने अपनी बहू राधिका मर्चेंट के बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था. जिसमें ओरी समेत बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए थे.
2/7
राधिका की बर्थडे पार्टी में अनन्या पांडे का क्यूट लुक देखने को मिला. सभी ने मिलकर किड्स प्ले एरिया में जमकर मस्ती की थी.
3/7
राधिका ने बर्थडे पर एक बड़ा सा टू लेयर वाला केक कट किया था. जो गोल्डन कलर का था. इस दौरान राधिका बेहद सिंपल लुक में दिखी. उनकी ये सादगी फैंस का दिल जीत रही है.
4/7
नीता अंबानी भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थी. जो अपनी छोटी बहू पर बेशुमार प्यार लुटाती हुई नजर आई थी.
5/7
राधिका एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की बहुत अच्छी दोस्त हैं. दोनों अक्सर साथ में पार्टियां करत हुए नजर आती हैं.
6/7
बर्थडे सेलिब्रेशन की एक फोटो में अनंत अंबानी अपने भाई आकाश और जीजा के साथ पोज देते हुए दिखाई दिए.
7/7
राधिका के बर्थडे बैश की फोटोज शेयर करते हुए ओरी ने कैप्शन में लिखा, ‘राधिका का बर्थडे सेलिब्रेशन..’
Published at : 19 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Nita Ambani Janhvi Kapoor Radhika Merchant

Photo Gallery

