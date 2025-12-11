अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के पावर कपल हैं. फैंस इनके दीवाने हैं और इनकी एक झलक पाने का इंतजार करते हैं. दोनों एक-दूसरे के लिए प्यार जताने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं. विराट और अनुष्का का एक दूसरे के लिए प्यार बाकी कपल के लिए गोल्स सेट करता है. खास बात ये है कि ये दोनों ही अपनी-अपनी फील्ड में छाए रहते हैं. अनुष्का ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं वहीं विराट क्रिकेट की दुनिया में छाए रहते हैं. आज आपको बताते हैं दोनों में से ज्यादा अमीर कौन हैं.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये कपल 11 दिसंबर 2017 को शादी के बंधन में बंधा था. कई सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था. ये दोनों अब दो बच्चों के पेरेंट्स भी बन चुके हैं.

कितनी अमीर हैं अनुष्का शर्मा

अनुष्का ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उन्होंने शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू किया था. उसके बाद कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. अनुष्का शर्मा आखिरी बार फिल्म जीरो में नजर आईं थीं. उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई हुई है. एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद भी अनुष्का करोड़ों की कमाई करती हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ 255 करोड़ है. फिल्मों के अलावा वो एड से भी मोटी कमाई करती हैं. इसके अलावा उनका अपना प्रोडक्शन हाउस और क्लोदिंग ब्रांड हैं जिससे वो कमाई करती हैं.

विराट कोहली की इतनी है नेटवर्थ

वहीं विराट कोहली की बात करें तो क्रिकेटर नेटवर्थ के मामले में अनुष्का से कई ज्यादा अमीर हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली की नेटवर्थ 1050 करोड़ है. उनकी कमाई की बात करें तो वो हर साल बीसीसीआई से 7 करोड़ सैलरी लेते हैं. इसके अलावा आईपीएल से करीब 21 करोड़ की कमाई कर लेते हैं. विराट कई ब्रांड भी एंडोर्स करते हैं जिससे उनको मोटी फीस मिलती है. वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं.

