बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. उन्होंने फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाई हुई है लेकिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. अनुष्का के पोस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. अब अनुष्का ने पति विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में इनवेस्ट करने का मन बना रही हैं.

विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में अपने नाम ट्रॉफी की थी. लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने जीत हासिल की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का शर्मा फ्रेंचाइजी में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही हैं.

कितना करेंगी इंवेस्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का की डील में विराट कोहली की टीम RCB में 3% हिस्सेदारी शामिल होगी, जिसकी वैल्यू लगभग 400 करोड़ बताई जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो रणबीर कपूर भी इनवेस्ट करने के मूड में हैं. हालांकि अभी तक अनुष्का और रणबीर दोनों की तरफ से इस डील को लेकर कोई कंफर्मेशन दी गई है.

RCB अब IPL 2026 में अपने होम ग्राउंड पर टाइटल बचाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, इस वेन्यू पर हाल ही में हुई एक दुखद घटना की यादें भी जुड़ी हैं, क्योंकि टीम की लंबे समय बाद मिली जीत के बाद जश्न के दौरान यहीं भगदड़ मची थी.

अनुष्का शर्मा की बात करें तो वो आखिरी बार शाहरुख खान के साथ फिल्म जीरो में नजर आईं थीं. उसके बाद से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आईं हैं. अनुष्का झूलन गोस्वामी की बायोपिक में नजर आने वाली थीं. फिल्म से उनका लुक भी सामने आ गया था मगर फिर इस पर रोक लगा दी गई है. फैंस इस फिल्म के नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. अनुष्का ने अब तक अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है.

