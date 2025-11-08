हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या अनुष्का शर्मा की 'चकदा एक्सप्रेस' हो पाएगी रिलीज? मेकर्स ने वुमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद गुहार लगाई

क्या अनुष्का शर्मा की 'चकदा एक्सप्रेस' हो पाएगी रिलीज? मेकर्स ने वुमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद गुहार लगाई

Chakda Xpress: अनुष्का शर्मा की फिल्म चकदा एक्सप्रेस की रिलीज लंबे समय से टली हुई है. अब मेकर्स को फिर उम्मीद जगी है कि ये फिल्म रिलीज हो सकती है. उन्होंने एक लेटर भी लिखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 08 Nov 2025 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाई हुई है. वो फिल्म चकदा एक्सप्रेस से कमबैक करने जा रही हैं. मगर ये फिल्म पोस्टपोन पर पोस्टपोन हुई जा रही है. पहले ये फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली थी मगर बाद में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की बात सामने आई है. अब वुमेन वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इस साल झूलन गोस्वामी की बायोपिक रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने चकदा एक्सप्रेस के पीछे स्टूडियो, नेटफ्लिक्स को लेटर लिखा है, ताकि उन्हें मना सकें. अगर यह सच हो जाता है, तो एक्ट्रेस की 7 साल बाद आखिरकार कोई फिल्म रिलीज होगी, जिससे वह इंडस्ट्री में वापस आएंगी. महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की जिंदगी और कहानी पर आधारित इस फिल्म के ठंडे बस्ते में जाने से कई लोगों को निराशा हुई.

मेकर्स ने जताई उम्मीद

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कोर-टीम के मेंबर ने शेयर किया है- हमने खुद नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप अधिकारियों को लिखा है कि क्या वे इस झगड़े से ऊपर उठ सकते हैं ताकि फिल्म रिलीज हो सके. झूलन दी जैसी लेजेंड पर बनी बायोपिक दर्शकों तक पहुंचने लायक है.

इस वजह से नहीं हुई रिलीज

चकदा एक्सप्रेस के क्रिएशन में असली प्रॉब्लम ये थी कि शुरू में जो बताया गया था, उसके रिजल्ट में फर्क था. प्रोडक्शन हाउस ओवर-बजट हो गया. दिक्कत ये भी थी कि प्लेटफ़ॉर्म हेड्स को प्रोजेक्ट का शेप पसंद नहीं आया. लेकिन यह फिर भी एक सॉलिड फिल्म.

वुमेन टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद फिल्म को लेकर इंतजार कम हो सकता है. हाल ही में हुई जीत के बाद एक बार फिर बायोपिक की तरफ ध्यान चल गया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर डिसकशन शुरू हो गया है और टीम इस महीने फिल्म की रिलीज को लेकर फैसले का इंतजार कर रही है.

Published at : 08 Nov 2025 12:52 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Jhulan Goswami Chakda Xpress
