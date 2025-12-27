आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ का क्रेज फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक बहुत ज्यादा है. जो भी फिल्म देख रहा है, वो तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है. अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि यह फिल्म उन सभी के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने इसे प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की थी. उन्होंने खुलकर बताया कि फिल्म की अपार सफलता देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई.

धुरंधर की सफलता से खुश हैं अनुपम खेर

अनुपम खेर खुद फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उन्हें फिल्म की उपलब्धि देखकर गर्व महसूस हुआ. एक वीडियो में अनुपम खेर ने कहा, "मेरा फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिल्म इतनी सफलता पा रही है कि देश-विदेश से लोग मुझे फोन करके धुरंधर के बारे में पूछ रहे हैं. यह एक अभिनेता होने के नाते मेरे लिए खुशी की बात है."अपनी पिछली फिल्मों ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ और ‘द कश्मीरी फाइल्स’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन फिल्मों को कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की थी, जो दुख की बात थी. लेकिन ‘धुरंधर’ ने प्रोपेगेंडा बताने वालों के दावे को गलत साबित कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

अनुपम खेर का करियर अनुभव

अपने 41 साल के करियर में अनुपम खेर ने कई लैंडमार्क फिल्में देखी हैं, लेकिन लंबे समय बाद ‘धुरंधर’ ने हिंदी सिनेमा में नई दिशा दिखाई. उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने उनके अंदर काम करने की नई ऊर्जा और जोश पैदा किया है.

आदित्य धर की प्रतिक्रिया

फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने अनुपम खेर के शब्दों की सराहना की और कहा, "यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. आपके शब्दों में सच्ची भावना और उदारता झलकती है. मैं आगे भी ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जो ईमानदार और निडर हों और उम्मीद है कि समय की कसौटी पर खरी उतरें." धुरंधर की सफलता ने दर्शकों और फिल्म जगत को प्रभावित किया है. अनुपम खेर ने फिल्म को लेकर अपने उत्साह और खुशी को जाहिर किया. फिल्म की कामयाबी ने दर्शकों को खूब पसंद आई और बॉलीवुड में इसके चर्चे बने हुए हैं.