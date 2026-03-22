'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 3 दिन और 300 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड

'आदित्य धर' की धुरधंर 2 की हर तरफ चर्चा हो रही है. फिल्म ने 3 दिन में बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. 'धुरंधर 2' रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

धुरंधर 2 ने तीसरे दिन किया इतना कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 113 करोड़ का कलेक्शन मिला. फिल्म को 81.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. धुरंधर 2 को 20,917 शोज पर दिखाया गया.

फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने तीसरे दिन 113 करोड़ की कमाई की है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 339.27 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने तीसरे दिन हिंदी भाषा में 105 करोड़ की कमाई की. वहीं कन्नड़ में 1 लाख, मलयालम में 4 लाख, तमिल में 2.95 करोड़ और तेलुगू में 5 करोड़ की कमाई की.

'धुरंधर 2' का डे वाइज केलक्शन

फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से 43 करोड़ की कमाई की. पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ का कलेक्शन किया. तीन दिनों में ही फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंटर कर चुकी है. फिल्म ने तीसरे दिन सिर्फ हिंदी भाषा में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. ये हिंदी में अबतक का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन है. फिल्म ने इतिहास रच दिया है.

इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. रणवीर सिंह ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में रणवीर सिंह को हमजा और जसकीरत सिंह रंगी के रोल में दिखाया गया है. फिल्म में रणवीर सिंह की पिछली कहानी भी दिखाई गई है. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले हैं. हर कोई आदित्य धर की तारीफ कर रहा है. बड़े-बड़े एक्टर्स ने आदित्य धर और रणवीर सिंह की तारीफ की है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को 275 करोड़ के बजट में बनाया गया है.