Rashmika Mandanna Upcoming Films: ब्राइड टू बी रश्मिका मंदाना के पास इस वक्त 7 शानदार फिल्में लाइनअप हैं. इनमें 'थामा', 'पुष्पा 2', 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'कॉकटेल 2' तक शामिल हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Oct 2025 09:13 PM (IST)
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विजय देवराकोंडा से सगाई कर ली है. खबरें हैं कि कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाला है. इस बीच हम आपको रश्मिका की आने वाली 7 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती हैं. इनमें से कुछ फिल्मों की तो रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है.  

थामा

  • मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली 2025 पर पर्दे पर दस्तक देने वाली है.
  • इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ताड़का के किरदार में दिखाई देने वाली हैं.
  • एक्ट्रेस के साथ आयुष्मान खुराना बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे. 
  • 'थामा' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे.
  • आदित्य सरपोटदार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

द गर्लफ्रेंड

  • रश्मिका मंदाना की रोमांटिक फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
  • राहुल रविंद्रन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
  • 'द गर्लफ्रेंड' तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में बड़े पर्दे पर आएगी.
  • फिल्म में रश्मिका के साथ कौशिक महता, रोहिणी, राव रमेश, दीक्षित शेट्टी और महबूब बाशा भी होंगे.

मयसा

  • रश्मिका मंदाना के पास पैन इंडिया फिल्म 'मयसा' भी पाइपलाइन में है.
  • ये एक पीरियड एक्शन एंटरटेनर है जिसे रवींद्र पुल्ले ने डायरेक्ट किया है.
  • 'मयसा' का टाइटल पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है जिसमें रश्मिका का जबरदस्त अवतार देखने को मिला था.
  • ये फिल्म 2026 में कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. 

पुष्पा 3- द रामपेज

  • 'पुष्पा 2- द रूल' के थिएटर्स में आने के बाद ही 'पुष्पा 3- द रामपेज' की अनाउंसमेंट हो गई थी.
  • अल्लू अर्जुन स्टारर इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने श्रीवल्ली बनकर खूब सुर्खियां बटोरी.
  • अब रश्मिका फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में भी दिखाई देंगी जो कि 2028 में पर्दे पर दस्तक दे सकती है.

कॉकटेल 2

  • रश्मिका मंदाना 2012 की फिल्म 'कॉकटेल' की सीक्वल 'कॉकटेल 2' का भी हिस्सा हैं.
  • फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन भी लीड रोल में होंगे.
  • आनंद एल राय के डायरेक्शन वाली 'कॉकटेल 2' साल 2026 के सेकेंड हाफ में रिलीज हो सकती है.

एनिमल पार्क

  • 2023 की फिल्म 'एनिमल' में रश्मिका मंदाना ने गीतांजलि का किरदार निभाया था.
  • रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस हो चुका है जिसमें एक बार फिर रश्मिका दिखाई दे सकती हैं.
  • फिलहाल 'एनिमल पार्क' की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है.

रेनबो

  • रश्मिका मंदाना रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'रेनबो' में भी नजर आएंगी.
  • शांतारुबन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में देव मोहन भी लीड रोल में होंगे.
  • फिल्म की रिलीज डेट से अभी पर्दा नहीं उठा है.
Published at : 05 Oct 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
