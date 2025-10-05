एक्सप्लोरर
रश्मिका मंदाना के पास फिल्मों की लंबी कतार, 'थामा', 'पुष्पा 3' समेत 7 मूवीज से बॉक्स ऑफिस हिला देंगी होने वाली दुल्हनिया
Rashmika Mandanna Upcoming Films: ब्राइड टू बी रश्मिका मंदाना के पास इस वक्त 7 शानदार फिल्में लाइनअप हैं. इनमें 'थामा', 'पुष्पा 2', 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'कॉकटेल 2' तक शामिल हैं.
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विजय देवराकोंडा से सगाई कर ली है. खबरें हैं कि कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाला है. इस बीच हम आपको रश्मिका की आने वाली 7 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती हैं. इनमें से कुछ फिल्मों की तो रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है.
थामा
- मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली 2025 पर पर्दे पर दस्तक देने वाली है.
- इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ताड़का के किरदार में दिखाई देने वाली हैं.
- एक्ट्रेस के साथ आयुष्मान खुराना बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे.
- 'थामा' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे.
- आदित्य सरपोटदार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
द गर्लफ्रेंड
- रश्मिका मंदाना की रोमांटिक फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
- राहुल रविंद्रन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
- 'द गर्लफ्रेंड' तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में बड़े पर्दे पर आएगी.
- फिल्म में रश्मिका के साथ कौशिक महता, रोहिणी, राव रमेश, दीक्षित शेट्टी और महबूब बाशा भी होंगे.
मयसा
- रश्मिका मंदाना के पास पैन इंडिया फिल्म 'मयसा' भी पाइपलाइन में है.
- ये एक पीरियड एक्शन एंटरटेनर है जिसे रवींद्र पुल्ले ने डायरेक्ट किया है.
- 'मयसा' का टाइटल पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है जिसमें रश्मिका का जबरदस्त अवतार देखने को मिला था.
- ये फिल्म 2026 में कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.
पुष्पा 3- द रामपेज
- 'पुष्पा 2- द रूल' के थिएटर्स में आने के बाद ही 'पुष्पा 3- द रामपेज' की अनाउंसमेंट हो गई थी.
- अल्लू अर्जुन स्टारर इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने श्रीवल्ली बनकर खूब सुर्खियां बटोरी.
- अब रश्मिका फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में भी दिखाई देंगी जो कि 2028 में पर्दे पर दस्तक दे सकती है.
कॉकटेल 2
- रश्मिका मंदाना 2012 की फिल्म 'कॉकटेल' की सीक्वल 'कॉकटेल 2' का भी हिस्सा हैं.
- फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन भी लीड रोल में होंगे.
- आनंद एल राय के डायरेक्शन वाली 'कॉकटेल 2' साल 2026 के सेकेंड हाफ में रिलीज हो सकती है.
एनिमल पार्क
- 2023 की फिल्म 'एनिमल' में रश्मिका मंदाना ने गीतांजलि का किरदार निभाया था.
- रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस हो चुका है जिसमें एक बार फिर रश्मिका दिखाई दे सकती हैं.
- फिलहाल 'एनिमल पार्क' की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है.
रेनबो
- रश्मिका मंदाना रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'रेनबो' में भी नजर आएंगी.
- शांतारुबन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में देव मोहन भी लीड रोल में होंगे.
- फिल्म की रिलीज डेट से अभी पर्दा नहीं उठा है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
राजस्थान
सपा नेता इरफान सोलंकी पहुंचे अजमेर दरगाह, PM पद पर इस नेता के लिए मांगी दुआ
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL