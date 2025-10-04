अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग इंटीमेट फंक्शन में सगाई की थी. अंशुला की इंगेजमेंट का फंक्शन उनके पिता बोनी कपूर के बांद्रा स्थित घर पर आयोजित किया गया था, और पूरा कपूर खानदान इस फंक्शन में शामिल हुआ. अब अपनी सगाई के दो दिन बाद, अंशुला ने आखिरकार 'गोर धना' यानी अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी हैं.

बहन की सगाई पर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर

अंशुला ने भाई अर्जुन कपूर, सौतेली बहनों जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अपने पिता बोनी कपूर के साथ कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं इन खूबसूरत तस्वीरों में सोनम कपूर, शिखर पहाड़िया, शनाया कपूर और रिया कपूर भी नज़र आ रही हैं. एक तस्वीर में अर्जुन कपूर अपने होने वाले जीजा रोहन ठक्कर का टीका करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं एक दूसरी तस्वीर में वे अपनी बहन अंशुला का हाथ थामे हुए काफी इमोशनल भी दिख रहे हैं.









बोनी कपूर ने बेटी और होने वाले दामाद को दिया आशीर्वाद

वहीं तस्वीरो में बेटी की सगाई पर बोनी कपूर काफी खुश दिख रहे हैं. एक फोटो में वे अपनी बेटी और होने वाले दामाद के सिर पर साथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वे अपनी लाडली अंशुला संग डांस करते दिख रहे हैं.एक फेम में बोनी कपूर अपनी सभी बच्चों अर्जुन, अंशुला, जाह्नवी और खुशी के साथ होने वाले दामाद रोहन ठक्कर संग नजर आ रहे हैं.













खुशी और जाह्नवी कपूर ने होने वाले जीजा संग क्लिक कराई तस्वीर

वहीं तस्वीरों में खुशी और जाह्नवी की भी कई फोटोज हैं. एक फोटो में खुशी और जाह्नवी अपनी सौतेली बहन अंशुला संग खूब खुश दिखाई दे रही हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों बहने अपने होने वाले जीजा रोहन ठक्कर संग पोज देती हुई दिख रही हैं.





अपनी सगाई पर अंशुला की आई दिवंगत मां मोना की याद

अंशुला अपनी सगाई में अपनी दिवंगत मां मोना शौरी को याद करते हुए नजर आईं. उन्होंने अपनी पास में एक चेयर पर अपनी दिवंगत मां मोना की एक फ़्रेम की हुई तस्वीर रखकर उन्हें याद किया.अपने कैप्शन में, अंशुला ने बताया कि इस ख़ास मौके पर उन्हें अपनी दिवंगत माँ की मौजूदगी का एहसास हो रहा था.





अंशुला ने फैमिली पिक्चर भी की शेयर

अशुला और रोहन ठक्कर की सगाई में पूरी कपूर फैमिली साथ नजर आई. इस दौरान सोनम कपूर, रिया कपूर, शनाया कपूर सभी अंशुला की खुशियों में शामिल हुए और सभी ने खूब मस्ती भी की. अंशुला ने पूरी फैमिली की साथ में तस्वीर भी शेयर की है.





अपने कैप्शन में, अंशुला ने लिखा, "02/10/2025 यह सिर्फ़ हमारा गोर धना नहीं था, बल्कि हर छोटी-छोटी बात में झलकता प्यार था. रो के पसंदीदा शब्द हमेशा से "हमेशा और हमेशा के लिए" रहे हैं - और आज, वे सबसे प्यारे तरीके से सच्चे लगने लगे, उसका प्यार मुझे यकीन दिलाता है कि परियों की कहानियाँ सिर्फ़ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे ही पलों में ज़िंदा रहती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हंसी, गले लगने, दुआओं और उन लोगों से भरा कमरा जो हमारी दुनिया को भरा-भरा महसूस कराते हैं. और फिर, मां का प्यार... चुपचाप हमें अपने आगोश में ले लेता है. उनके फूलों में, उनके शब्दों में, उनकी सीट पर, जिस तरह से उनकी मौजूदगी अब भी हर जगह महसूस हो रही थी. मुझे बस इतना याद है कि मैं इधर-उधर देखती और सोचती हमेशा के लिए ऐसा ही महसूस होना चाहिए. रब रखा."

कब है अंशुला और रोहन की शादी?

अंशुला और रोहन की मुलाकात 2022 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी.इसी साल जुलाई में, रोहन ने उन्हें प्रपोज़ किया था और अब इस जोड़ी की सगाई हुई है. कहा जा रहा है कि अंशुला और रोहन इस साल के एंड तक शादी के बंधन में बंध सकते हैं.