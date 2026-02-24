'धमाल 4' में कास्ट ना किए जाने पर अनिल कपूर का छलका दर्द, अजय देवगन पर साधा निशाना

अनिल कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सूबेदार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में उन्हें जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देखा जाएगा. इसी फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर ने धमाल 4 में अपनी कास्टिंग को लेकर भी बात की.

इतना ही नहीं उन्हें अजय देवगन पर भी तंज कसते हुए देखा गया गया. सोशल मीडिया पर अनिल कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अनिल कपूर ने इस दौरान बताया कि वो बार-बार अपने एक ही डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो जिसके साथ भी काम करते हैं, वो उनका दोस्त बन जाता है.

अजय ने मना किया क्या?

अनिल कपूर ने इस दौरान हसंते हुए कहा कि वो अक्सर डायरेक्टर्स से पूछ लेते हैं,'क्या चल रहा है, साथ में फिल्म करें.' इसी दौरान उन्होंने फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार से कैसे बात करते हैं, उसकी नकल करते हुए कहा,'अरे इंदु! तेरी 'धमाल 4'..मुझे नहीं लिया पिक्चर में? कोई बात नहीं, अजय ने मना किया क्या?'

उनके बोलने के अंदाज पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे. हालांकि, उनकी बातों से ऐसा लगा कि मजाक-मजाक में अनिल कपूर ने अजय देवगन पर निशाना साधा है. इसके अलावा एक्टर ने सुबेदार के शूटिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मजाक में कहा कि उनके घर में कोई उनका फैन नहीं है.

अनिल कपूर ने बताया कि वो ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी सुनीता कपूर ने पूछा कि वो कहां जा रहे हैं. जब उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के बारे में बताया तो सुनीता ने उनसे दोबारा पूछा कि कौन सी फिल्म है और कहां इवेंट है.

अनिल कपूर ने बताया कि उनकी पत्नी का उनके प्रोफेशन से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आगे कहा,'मेरा बड़ा क्लियर है मेरे बच्चों के साथ. मैं किसी को फोन नहीं करने वाला हूं. अनिल कपूर ने कहा कि उनके सारे बच्चे वसूलों के पक्के हैं और इंडिपेंडेंट हैं. कोई फैन नहीं है मेरा घर में, रत्ती भर भी नहीं.

