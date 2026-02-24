कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल

कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल

मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को हाल ही में बाफ्टा अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपेगन ने अहम भूमिका निभाई और अपनी शानदार एक्टिंग से बड़ों-बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं.

24 Feb 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

79वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन (BAFTA) का आयोजन 22 फरवरी की रात हुआ था. इस दौरान कई विदेशी फिल्मों ने बाफ्टा अवॉर्ड अपने नाम किया. लेकिन, पहली बार ऐसे हुआ जब किसी इंडियन फिल्म ने बाफ्टा अवॉर्ड जीतकर इतिहास रचा.

इस इतिहास को रचने वाली फिल्म कोई और नहीं बल्कि मणिपुरी फिल्म 'बूंग' है. इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन्सएंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बाफ्टा अवॉर्ड मिला है. आपको बता दें इस फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुए है.

बाफ्टा जीतने के बाद तो बूंग फिल्म हर किसी के जुबान पर बस गया है. लेकिन, इस फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले गुगुन किपगेन भी रातोंरात स्टार बन चुके हैं. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि ये गुगुन किपगेन हैं कौन?



कौन हैं 'बूंग' के चाइल्ड आर्टिस्ट गुगुन किपगेन? 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मचा दिया धमाल

छोटी उम्र में गुगुन के संग हुआ दर्दनाक हादसा

गुगुन किपगेन मणिपुरी फिल्मों में काम करने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, जिनकी उम्र अभी 13 साल है. वो मणिपुर की कूकी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. इन दिनों अपनी एक्टिंग के दम पर वो पूरी दुनिया में छा गए हैं. आपको बता दें कि मणिपुर की खूबसूरत वादियों में इस फिल्म की शूटिंग मई 2023 के शुरुआती हफ्तों में पूरी की गई थी.

हालांकि, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था.  3 मई को इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और उसके बहाद मणिपुर खून के रंग में रंग गया. दरअसल, 3 मई को ही कूकी और मैतेई समुदाओं के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी. शूटिंग खत्म हुई उसके बाद उस राज्य में फैली आग के चपेट में गुगुन और उसके परिवार के लोग भी आ गए थे.

ऐसे में गुगुन को इम्फाल छोड़कर दिल्ली आना पड़ा. अब गुगुन दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. गुगुन फिलहाल छठी क्लास में पढ़ रहे हैं और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. अभी उनकी स्कूली पढ़ाई चल रही है, ऐसे में वो सोशियल लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहकर एजुकेशन पर ध्यान देना चाहते हैं.

 

 

Published at : 24 Feb 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Boong Bafta Award Gugun Kipgen
और पढ़ें
