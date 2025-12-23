सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बीती रात मुंबई में अपने नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे. ये फिल्म 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, वहीं सकी रिलीज से पहले बीता रात फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की गई थी. वहीं 'इक्कीस' देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपना रिव्यू शेयर किया है और नाती अगस्त्य की तारीफ करते हुए लिखा, कि जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई दिए, उनकी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थीं. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म खत्म होने पर वे भावुक हो गए और उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू भर आए।

'इक्कीस' देखने के बाद भावुक हो गए अमिताभ बच्चन

मंगलवार की सुबह अमिताभ बच्चन ने अपने नाती अगस्त्य की फिल्म 'इक्कीस' का रिव्यू अपने ब्लॉग पर शेयर किया. उन्होंने अपने नाती के जन्म से लेकर अभिनेता बनने के अपने सपने को साकार करने के उनके अंतिम फैसले तक के सफर को प्यार से याद किया. अमिताभ बच्चन ने लिखा, “भावनाएं उमड़ पड़ती हैं... आज रात भी ऐसा ही हुआ जब मैंने अपने नाती को 'इक्कीस' में शानदार परफॉर्म करते देखा... वो समय जब उनकी मां श्वेता को लेबर पेन की वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया जा रहा था...

उनका जन्म... कुछ ही घंटों बाद उन्हें गोद में लेना और यह चर्चा करना कि क्या उनकी आंखें नीली थीं... फिर जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, और वह मेरी दाढ़ी से खेलने लगा... फिर उसकी ग्रोथ... फिर अभिनेता बनने का उसका फाइनल पर्सनल फैसला, और आज रात उसे फिल्म के फ्रेम में देखना, हर बार जब वह फिल्म के फ्रेम में आता है तो उससे नजरें हटाना असंभव हो जाता है.”









बिग बी ने अगस्त्य नंदा की एक्टिंग की तारीफ की

इसके बाद, बिग बी ने अगस्त्य की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि यह कहीं भी एक्सेसिव नहीं था, बल्कि हर शॉट में बिल्कुल सटीक था. उन्होंने यह भी क्लियर किया कि उनकी समीक्षा किसी ग्रैंड फादर के नजरिए से नहीं, बल्कि सिनेमा के एक अनुभवी दर्शक के नजरिए से थी. उन्होंने लिखा, "उनकी मैच्योरिटी, उनके अभिनय में उनकी निडर ईमानदारी, उनके द्वारा निभाए गए किरदार को बखूबी निभाने वाली उनकी उपस्थिति... कुछ भी बनावटी या दिखावटी नहीं, बस अरुण खेत्रपाल सिपाही, जिसने 21 साल की उम्र में बहादुरी से लड़ते हुए 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की रक्षा की... कुछ भी एक्सेसिव नहीं, बस हर शॉट में पूर्णता... जब वह फ्रेम में होते हैं तो आप सिर्फ उन्हें ही देखते हैं... और यह किसी ग्रैंडफादर की राय नहीं है, यह सिनेमा के एक अनुभवी दर्शक की राय है..."

बिग बी ने फिल्म के निर्देशन और राइटिंग को भी सराहा

अपने रिव्यू को खत्म का समापन करते हुए अमिताभ बच्चन ने श्रीराम राघवन की फिल्म के लेखन और निर्देशन की भी तारीफ की. उन्होंने आगे कहा, "फिल्म का प्रेजेंटेशन, राइटिंग और डायरेक्शन सब बेदाग हैं. और जब यह खत्म होती है, तो आंखें खुशी और गर्व के आंसुओं से भर जाती हैं. मैं कुछ बोल नहीं पाता. खामोशी में... वह खामोशी जो सिर्फ मेरी है... मेरी समझ की... किसी और की नहीं... प्यार की."

[

‘इक्कीस’ के बारे में

‘इक्कीस’ फिल्म द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर बेस्ड है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई पर फोक्ड है. फिल्म का टाइटल उस उम्र को दर्शाता है जब उन्होंने शहादत प्राप्त की थी. इक्कीस का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और दिनेश विजयन की मैडॉक फिल्म्स ने इसका निर्माण किया है.

फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र (अपनी मरणोपरांत भूमिका में) और जयदीप अहलावत ने अभिनय किया है. अन्य कलाकारों में एकावली खन्ना, श्री बिश्नोई, विवान शाह, सिकंदर खेर, सुहासिनी मुले, आर्यन पुष्कर, सिमर भाटिया भी शामिल हैं. यह नए साल 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.