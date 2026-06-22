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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदेर रात तक जागते हैं बिग बी, 2:40 पर शेयर किया पोस्ट, हनुमान सहस्त्र पूजन में दिखी आस्था की झलक

देर रात तक जागते हैं बिग बी, 2:40 पर शेयर किया पोस्ट, हनुमान सहस्त्र पूजन में दिखी आस्था की झलक

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. रात 2:40 बजे उन्होंने हनुमान सहस्त्र पूजन की झलक शेयर की है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं. वो एक्स पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं. बिग बी ने हाल ही में रात 2:40 बजे हनुमान सहस्त्र पूजन की झलक शेयर की है. आइए देखते हैं उनकी पोस्ट.

रात 2:40 पर शेयर किया पोस्ट
अमिताभ बच्चन ने रात 2:40 मिनट पर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें हनुमान सहस्त्र पूजन की झलक दिखाई दे रही है. उन्होंने दो फोटो शेयर की हैं. पहली फोटो में हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है. वहीं दूसरी में फूलों की ढेर के बीच गणपति बप्पा नजर आ रहे है.  इस पोस्ट को शेयर करते हुए बिग बी ने कैप्शन में लिखा, 'T 5779, हनुमान सहस्त्र पूजन.'

उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक फैन ने लिखा, ईश्वर सदैव आपको स्वस्थ रखें अमित जी. आपको अपार प्रेम. वहीं दूसरे ने लिखा, 'हनुमान सहस्त्र पूजा! बहुत शुभ है. ये शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है.

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बता दें, अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. वो ब्लॉग भी लिखते हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि काम को लेकर सोचते-सोचते उनकी पूरी रात बिना सोए बीत गई. उन्होंने लिखा था, 'बस यूं ही, काम के कुछ पल. जो किया था, मुझे लगा और अच्छा हो सकता है, अनुमति मिल गई, सो दुबारा कर दिया, अब पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं. ये तो वो ही बताएंगे. इससी सोच में अभी तक सोया नहीं, और सुबह हो गई.

संडे को करते हैं फैंस से मुलाकात
अमिताभ बच्चन हर संडे मुंबई स्थित अपने बंगले 'जलसा' से बाहर आकर फैंस से मुलाकात करते हैं. कल भी उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की. उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ आती है.

देर रात तक जागते हैं बिग बी, 2:40 पर शेयर किया पोस्ट, हनुमान सहस्त्र पूजन में दिखी आस्था की झलक

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बिग बी के अपकमिंग प्रोजेक्ट 
अमिताभ बच्चन  83 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव हैं. वो जल्द ही फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे. इस फिल्म का  निर्देशन नाग अश्विन कर रहे है. सीक्वल में अमिताभ बच्चन एक बार फिर अश्वत्थामा के किरदार में दिखाई देंगे, जहां उनके साथ प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.  इससे पहले अमिताभ बच्चन फिल्म 'वैट्टेयन' में नजर आए थे.

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Published at : 22 Jun 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
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