इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्मेंस पर कई एक्साइटिंग फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें इमोशनल ड्रामा से लेकर हल्की-फुल्की कॉमेडी और रियलिटी शो तक बहुत कुछ शामिल हैं. यानी हर तरह के दर्शकों के लिए ओटीटी पर इस हफ्ते कुछ न कुछ है और वीकेंड पर बिंज-वॉचिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शनंस मौजूद हैं. तो चलिए यहां जान लेते हैं कि इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन-से नए शो और फिल्में रिलीज हो रहे हैं?

ग्राम चिकित्सालय सीजन 2

ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2 इस मंगलवार, 23 जून 2026 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा. अमोल पाराशर, आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर और गरिमा विक्रांत सिंह जैसे कलाकारों से सजे इस शो में डॉ. प्रभात की कहानी दिखाई गई है. डॉ. प्रभात एक यंग मेडिकल ऑफिसर हैं जो भटखंडी नाम के एक फिक्शनल गांव में उपेक्षित प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) की जिम्मेदारी संभालते हैं.





परफेक्ट फैमिली सीजन 2

कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'परफेक्ट फ़ैमिली' और ज्यादा पारिवारिक उथल-पुथल, इमोशनल बातचीत और ऐसे पलों के साथ लौट रही है जिनसे लोग खुद को कनेक्ट कर पाएंगे. इसकी कहानी करकारिया परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रिश्तों, थेरेपी और निजी मुश्किलों से जूझ रहे हैं. सीज़न 2 का प्रीमियर 26 जून को सोनी लिव पर होगा. इसमें गुलशन देवैया, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गिरिजा ओक गोडबोले और नेहा धूपिया अहम रोल प्ले करते नजर आएंगे.





लॉक अप: सीजन 2

फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'लॉक अप' का दूसरा सीज़न 27 जून, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाला है. एकता कपूर के इस शो का पहला सीजन 2022 में ऑल्ट बालाजी पर आया था. इसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था और कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूकी इसके विनर बने थे.





अलायंस

कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया गया शो 'अलायंस' प्राइम वीडियो पर 26 जून, 2026 को प्रीमियर होगा. यह प्लेटफ़ॉर्म की पहली ग्लोबल डेली सीरीज़ है, जिसके नए एपिसोड रोज दोपहर 12 बजे रिलीज होंगे.

इस गेम शो में 16 कंटेस्टेंट जोड़ियों में मुकाबला करते हैं, जहां बदलते गठबंधन और रणनीति ही यह तय करते हैं कि कौन टिकेगा और कौन विनर बनेगा.





ब्लास्ट

सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद, तमिल एक्शन ड्रामा 'ब्लास्ट' अब डिजिटल प्लेटफॉर्मर्म पर आ रही है. ये फ़िल्म एक ऐसे मीडिल क्लास परिवार की कहानी है जो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ताकतवर बिज़नेसमैन और एक विवादित माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है. 'ब्लास्ट' 25 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. सुभाष के. राज के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में अर्जुन सर्जा, प्रीति मुकुंदन और अभिरामी मुख्य भूमिकाओं में हैं.





अवतार: फायर एंड ऐश

जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर 'अवतार' फ़्रैंचाइज़ी अपनी नई फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है. सिनेमाघरों में शानदार सफलता के बाद, 'अवतार: फायर एंड ऐश' दर्शकों को घर बैठे ही पेंडोरा की अद्भुत और शानदार दुनिया को एक्सपीरियंस कराएगी. ये 24 जून से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.





'सी यू एट वर्क टुमॉरो'

सियो इन-गुक, पार्क जी-ह्यून और कांग मी-ना स्टारर कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'सी यू एट वर्क टुमॉरो!' भी इस हफ़्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसकी कहानी चा जी-यून की है जो एक ऑफ़िस वर्कर है और अपने करियर में अटकी हुई है. वह काम पर अपने सख़्त बॉस कांग सी-यू को 'कम बुरे' ऑप्शन के तौर पर चुनती है, समय के साथ, दोनों एक-दूसरे के करीब आते हैं और ज़िंदगी और काम में एक-दूसरे का अनचाहा सहारा और 'बेस्ट' साथी बन जाते हैं, इस शो को 22 जून, 2026 से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3

एचबीओ मैक्स के हिट शो 'हाउस ऑफ़ द ड्रैगन' का तीसरा सीज़न इस हफ़्ते 22 जून, 2026 को जियो हॉटस्टार पर आ रहा है. इसमें एम्मा डी'आर्सी, मैट स्मिथ और ओलिविया कुक लीड रोल में हैं. यह शो एपिक फैंटेसी सीरीज़ 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' का प्रीक्वल है. यह सीज़न टार्गेरियन सिविल वॉर पर फोक्स्ड है.

द बेयर सीजन 5

टीवी के सबसे मशहूर ड्रामा शो में से एक, 'द बेयर' अपने आखिरी सीज़न के साथ वापस आ रहा है. सीज़न 5, को जियो हॉटस्टार पर 26 जून से एंजॉय कर सकते हैं. इसमें कार्मी और उसकी टीम की कहानी पूरी होगी, जो बेहतरीन खाना बनाने की कोशिश के साथ-साथ अपने रेस्टोरेंट को भी चलाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं. जेरेमी एलन व्हाइट, आयो एडेबिरी और एबॉन मॉस-बैचराच मुख्य भूमिकाओं में फिर से नज़र आएंगे.

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