दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी दहरा सदम लगा है. अपन दोस्त और कोस्टार को खोने का दर्द बिग बी अपने लेटेस्ट पोस्ट में शेयर किया. एक्टर ने सतीश शाह को याद करते हुए आधीरात को एक भावुक पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने कहा, ‘ये हमारे लिए एक अशुभ संकेत है..’

सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन अपने दिल की हर बात अपने ब्लॉग के जरिए फैंस के साथ शेयर करते हैं. एक्टर सतीश शाह के निधन के बाद भी उन्होंने एक ब्लॉग लिखा. जिसमें एक्टर ने कहा, 'एक और दिन, एक और काम, एक और शांति... हममें से एक और का निधन हो गया... सतीश शाह, एक युवा टैलेंट, और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए... और सितारे हम सभी के साथ नहीं हैं. ये गंभीर समय है। हर पल हम सभी के लिए अशुभ संकेत है.'





'शो चलते रहना चाहिए...'

बिग बी ने आगे लिखा, 'उस पुरानी कहावत का पालन करना आसान है कि शो चलते रहना चाहिए और ऐसा ही होता है, जैसे जीवन चलता रहता है. संकट और उदासी में भी निराशा, सामान्यता और काम करने की कला बनी रहता है...लेकिन सामान्यता का पीछा करना अनुचित नहीं है..'

किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे सतीश शाह

सतीश शाह के मैनेजर ने हाल ही में ये खुलासा किया है कि एक्टर काफी वक्त से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. उनका कुछ वक्त पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था. वहीं मौत के दिन वो दोपहर में खाना खा रहे थे, तभी अचानक बेहोश हो गए. इसके बाद एक्चर को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बता दें कि अब एक्टर अंतिम संस्कार कर दिया गया है. एक्टर को अंतिम विदाई देने कई बड़े सेलेब्स पहुंचे.

