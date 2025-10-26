हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘ये अशुभ संकेत है..’ सतीश शाह के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, आधी रात शेयर की भावुक पोस्ट

‘ये अशुभ संकेत है..’ सतीश शाह के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, आधी रात शेयर की भावुक पोस्ट

Satish Shah Death: एक्टर सतीश शाह के निधन के बाद बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन पूरी तरह से टूट गए हैं. एक्टर ने उनके लिए एक बेहद भावुक पोस्ट भी शेयर की.

By : सखी चौधरी | Updated at : 26 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी दहरा सदम लगा है. अपन दोस्त और कोस्टार को खोने का दर्द बिग बी अपने लेटेस्ट पोस्ट में शेयर किया. एक्टर ने सतीश शाह को याद करते हुए आधीरात को एक भावुक पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने कहा, ‘ये हमारे लिए एक अशुभ संकेत है..’

सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन अपने दिल की हर बात अपने ब्लॉग के जरिए फैंस के साथ शेयर करते हैं. एक्टर सतीश शाह के निधन के बाद भी उन्होंने एक ब्लॉग लिखा. जिसमें एक्टर ने कहा, 'एक और दिन, एक और काम, एक और शांति... हममें से एक और का निधन हो गया... सतीश शाह, एक युवा टैलेंट, और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए... और सितारे हम सभी के साथ नहीं हैं. ये गंभीर समय है। हर पल हम सभी के लिए अशुभ संकेत है.'


‘ये अशुभ संकेत है..’ सतीश शाह के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, आधी रात शेयर की भावुक पोस्ट

'शो चलते रहना चाहिए...'

बिग बी ने आगे लिखा, 'उस पुरानी कहावत का पालन करना आसान है कि शो चलते रहना चाहिए और ऐसा ही होता है, जैसे जीवन चलता रहता है. संकट और उदासी में भी निराशा, सामान्यता और काम करने की कला बनी रहता है...लेकिन सामान्यता का पीछा करना अनुचित नहीं है..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे सतीश शाह

सतीश शाह के मैनेजर ने हाल ही में ये खुलासा किया है कि एक्टर काफी वक्त से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. उनका कुछ वक्त पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था. वहीं मौत के दिन वो दोपहर में खाना खा रहे थे, तभी अचानक बेहोश हो गए. इसके बाद एक्चर को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बता दें कि अब एक्टर अंतिम संस्कार कर दिया गया है. एक्टर को अंतिम विदाई देने कई बड़े सेलेब्स पहुंचे. 

ये भी पढ़ें - 

कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 26 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Satish Shah Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
बॉलीवुड
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
जनरल नॉलेज
क्या मैदान में मैच खेलते-खेलते संन्यास का ऐलान कर सकता है खिलाड़ी, जानें क्या है नियम?
क्या मैदान में मैच खेलते-खेलते संन्यास का ऐलान कर सकता है खिलाड़ी, जानें क्या है नियम?
यूटिलिटी
हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट
हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Punjab News: घनघोर लापरवाही...तस्वीर की गवाही! खुले गटर में गिरा 5 साल का मासूम | ABP News Shorts
Punjab News: घनघोर लापरवाही...तस्वीर की गवाही! खुले गटर में गिरा 5 साल का मासूम | ABP News Shorts
Embed widget