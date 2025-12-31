हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKBC 17: धर्मेंद्र को याद कर अमिताभ बच्चन की आंखें हुईं नम, कहा- 'वो सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास थे'

KBC 17: धर्मेंद्र को याद कर अमिताभ बच्चन की आंखें हुईं नम, कहा- 'वो सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास थे'

Amitabh Bachchan Pays Tribute To Dharmendra: अमिताभ बच्चन 'केबीसी 17' में धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गए. इस दौरान बिग बी ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को उनकी आखिरी निशानी करार दिया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 31 Dec 2025 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इस बीच 'कौन बनेगा करोड़पति 17' का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अमिताभ बच्चन अपने दोस्त और को-एक्टर रहे धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गए. इस दौरान बिग बी ने ही-मैन को अपना आइडियल बताया.

दरअसल 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के नए एपिसोड में इक्कीस की स्टार कास्ट नजर आएंगी. इसी दौरान अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और श्रीराम राघवन से धर्मेंद्र के बारे में बताते नजर आते हैं. बिग बी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को उनकी आखिरी निशानी बताते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

'इक्कीस हमारे लिए उनकी एक अनमोल निशानी है'
धर्मेंद्र को याद करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं- 'फिल्म इक्कीस हमारे लिए उनकी एक अनमोल निशानी है, जो लाखों लोगों के लिए पीछे छूट गया है. एक कलाकार अपनी आखिरी सांस के अंतिम छोर तक कला का अभ्यास करना चाहता है और कुछ ऐसा ही किया मेरे मित्र, मेरे परिवार और मेरे आदर्श, धर्मेंद्र देओल जी ने. धरम महज एक शख्स नहीं थे. वो एक एहसास थे, और एहसास कभी जाने नहीं देता है किसी को. वो बस यादें बनकर, दुआएं बनकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं.'

बिग बी ने सुनाया धर्मेंद्र का किस्सा
इस दौरान अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के साथ अपना एक किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा- 'हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे. उनमें एक खास शारीरिक खूबी थी; वो पहलवान थे, हीरो थे. मौत के सीन में, पर्दे पर जो पीड़ा दिखाई दे रही थी, वो हकीकत थी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि दर्द स्वाभाविक अभिनय बन गया था.'

वहीं इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा- 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मेरी आखिरी फिल्म में काम किया और उनकी आखिरी परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसमें वो बेहद खास रहे.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Dharmendra Ikkis Kaun Banega Crorepati 17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Advertisement

वीडियोज

Anjel Chakma LAST WORDS : आखिरी शब्दों में छिपी है क्रूर सच्चाई | ABPLIVE
IndiGo Crisis के बाद बड़ा फैसला: Pilots की Salary & Allowances में ज़ोरदार Hike | Paisa Live
New Year 2026: सियासत में मचने वाला है बवाल! इन नेताओं को लेकर ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणी
Astrology Predictions 2026: Rahul, Priyanka और Akhilesh...क्या कह रहा नेताओं का किस्मत कनेक्शन ?
Astrology Predictions 2026: 2026 में Stocks Market में आएगी जबरदस्त उछाल! | 2026 Prediction
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
जनरल नॉलेज
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
यूटिलिटी
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget