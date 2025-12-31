बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इस बीच 'कौन बनेगा करोड़पति 17' का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अमिताभ बच्चन अपने दोस्त और को-एक्टर रहे धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गए. इस दौरान बिग बी ने ही-मैन को अपना आइडियल बताया.

दरअसल 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के नए एपिसोड में इक्कीस की स्टार कास्ट नजर आएंगी. इसी दौरान अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और श्रीराम राघवन से धर्मेंद्र के बारे में बताते नजर आते हैं. बिग बी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को उनकी आखिरी निशानी बताते हैं.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

'इक्कीस हमारे लिए उनकी एक अनमोल निशानी है'

धर्मेंद्र को याद करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं- 'फिल्म इक्कीस हमारे लिए उनकी एक अनमोल निशानी है, जो लाखों लोगों के लिए पीछे छूट गया है. एक कलाकार अपनी आखिरी सांस के अंतिम छोर तक कला का अभ्यास करना चाहता है और कुछ ऐसा ही किया मेरे मित्र, मेरे परिवार और मेरे आदर्श, धर्मेंद्र देओल जी ने. धरम महज एक शख्स नहीं थे. वो एक एहसास थे, और एहसास कभी जाने नहीं देता है किसी को. वो बस यादें बनकर, दुआएं बनकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं.'

बिग बी ने सुनाया धर्मेंद्र का किस्सा

इस दौरान अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के साथ अपना एक किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा- 'हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे. उनमें एक खास शारीरिक खूबी थी; वो पहलवान थे, हीरो थे. मौत के सीन में, पर्दे पर जो पीड़ा दिखाई दे रही थी, वो हकीकत थी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि दर्द स्वाभाविक अभिनय बन गया था.'

वहीं इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा- 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मेरी आखिरी फिल्म में काम किया और उनकी आखिरी परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसमें वो बेहद खास रहे.'