हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अब मेरा एक बच्चा है...', कम फिल्में करने पर बोलीं आलिया भट्ट, मां बनने के बाद एक्शन मूवीज पर भी कही ये बात

Alia Bhatt On Motherhood And Career: आलिया भट्ट ने बताया है कि मां बनने के बाद अब वो एक साथ कई फिल्में नहीं करना चाहतीं. वहीं 'अल्फा' जैसी एक्शन फिल्म ने उन्हें अपनी बॉडी की इज्जत करना सिखाया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 31 Dec 2025 06:39 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस 2022 में पहली बार मां बनी थीं और उसके बाद से वो कम फिल्मों में नजर आ रही हैं. अब आलिया ने खुद खुलासा किया है कि उनकी अब एक बेटी है और ऐसे में वो एक साथ कई फिल्में नहीं करना चाहतीं. इसके अलावा एक्ट्रेस मां बनने के बाद 'अल्फा' जैसी एक्शन फिल्म करने को लेकर भी बात की है.  

ई-टाइम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने कहा- 'बेशक अब मेरे काम करने की वॉल्यूम और रफ्तार अब अलग है क्योंकि मेरा एक बच्चा है. लेकिन ये एक आरामदायक स्पीड है, और मैं इससे खुश हूं. मुझे एक समय में एक ही फिल्म करना और उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाना पसंद है. पहले मैं एक साथ दो या तीन फिल्में करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती.'

अल्फा के लिए एक्साइटेड हैं आलिया भट्ट
आलिया भट्ट ने आगे कहा- 'जब बात मेरे करियर की रही हो तो मैंने हमेशा अपनी अंतरात्मा और गट्स पर भरोसा किया है. मैंने ये पहले भी कहा है और फिर से कहूंगी कि मैं हार्ट ऑफ स्टोन को अपने लिए एक्शन फिल्म नहीं मानती. वो एक्शन से भरपूर फिल्म थी, लेकिन उसमें मेरा किरदार एक्शन से भरपूर नहीं था. अल्फा में मुझे असल में एक्शन करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूं.'

एक्शन फिल्म को लेकर कही ये बात
आलिया भट्ट ने इस दौरान मां बनने के बाद अल्फा जैसी एक्शन फिल्म करने पर भी अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा- 'बच्चे होने के बाद एक्शन फिल्म करना बहुत दिलचस्प था क्योंकि इससे मुझे ये देखने का मौका मिला कि मेरी बॉडी क्या-क्या कर सकती है. यह एक बहुत ही सीखने वाला एक्सपीरियंस था और इसने मुझे अपने शरीर के लिए बहुत इज्जत देना सिखाया.'

आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्में
वर्कफ्रंट पर आलिया भट्ट शिव रावेल के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अल्फा' में दिखाई देंगी. इस फिल्म में उनके साथ शरवरी और बॉबी देओल भी नजर आएंगे. इसके अलावा उनके पास संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' है जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में होंगे. उनकी ये दोनों फिल्में 2026 में ही थिएटर्स में रिलीज होंगी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 31 Dec 2025 06:25 PM (IST)
Alpha Alia Bhatt Sharvari Love And War
