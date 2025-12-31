बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस 2022 में पहली बार मां बनी थीं और उसके बाद से वो कम फिल्मों में नजर आ रही हैं. अब आलिया ने खुद खुलासा किया है कि उनकी अब एक बेटी है और ऐसे में वो एक साथ कई फिल्में नहीं करना चाहतीं. इसके अलावा एक्ट्रेस मां बनने के बाद 'अल्फा' जैसी एक्शन फिल्म करने को लेकर भी बात की है.

ई-टाइम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने कहा- 'बेशक अब मेरे काम करने की वॉल्यूम और रफ्तार अब अलग है क्योंकि मेरा एक बच्चा है. लेकिन ये एक आरामदायक स्पीड है, और मैं इससे खुश हूं. मुझे एक समय में एक ही फिल्म करना और उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाना पसंद है. पहले मैं एक साथ दो या तीन फिल्में करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती.'

अल्फा के लिए एक्साइटेड हैं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने आगे कहा- 'जब बात मेरे करियर की रही हो तो मैंने हमेशा अपनी अंतरात्मा और गट्स पर भरोसा किया है. मैंने ये पहले भी कहा है और फिर से कहूंगी कि मैं हार्ट ऑफ स्टोन को अपने लिए एक्शन फिल्म नहीं मानती. वो एक्शन से भरपूर फिल्म थी, लेकिन उसमें मेरा किरदार एक्शन से भरपूर नहीं था. अल्फा में मुझे असल में एक्शन करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूं.'

एक्शन फिल्म को लेकर कही ये बात

आलिया भट्ट ने इस दौरान मां बनने के बाद अल्फा जैसी एक्शन फिल्म करने पर भी अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा- 'बच्चे होने के बाद एक्शन फिल्म करना बहुत दिलचस्प था क्योंकि इससे मुझे ये देखने का मौका मिला कि मेरी बॉडी क्या-क्या कर सकती है. यह एक बहुत ही सीखने वाला एक्सपीरियंस था और इसने मुझे अपने शरीर के लिए बहुत इज्जत देना सिखाया.'

आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट पर आलिया भट्ट शिव रावेल के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अल्फा' में दिखाई देंगी. इस फिल्म में उनके साथ शरवरी और बॉबी देओल भी नजर आएंगे. इसके अलावा उनके पास संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' है जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में होंगे. उनकी ये दोनों फिल्में 2026 में ही थिएटर्स में रिलीज होंगी.