जया बच्चन के बयान ने मचाया था बवाल, जानें अमीषा पटेल ने इस पर क्या कहा

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं जया बच्चन अक्सर पैपराजी पर गुस्सा दिखाती रही हैं, और इस बार भी उनके पेप्स को लेकर दिए गए बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है. लोग इस बयान के क्लिप शेयर करके खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

'अमीषा पटेल ने दिया रिएक्शन'

जया बच्चन के कमेंट पर जब मिडिया ने अमीषा पटेल से सवाल किया, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि 'हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन मैं मीडियावालों से बहुत प्यार करती हूं. आप लोग चाहे धूप ,गर्मी , या बारिश हो, हर मौसम में इतना मेहनत करते हैं'. उन्होंने मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग कमाल का काम करते हो.एक्ट्रेस का ये पॉजिटिव रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

‘गदर 2’ को लेकर अमीषा का दावा'

बॉक्स ऑफिस की बात पर अमीषा पटेल ने फिर से गदर 2 की सक्सेस याद दिलाई. उन्होंने कहा, 'अगर फिल्म अच्छी होती है, तो ऑडियंस उसे देखने आ ही जाते हैं. हमारी फिल्म को गिराने का काम भी हुआ था, लेकिन कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गदर 2 ने सच में ‘गदर’ मचा दी.' एक्ट्रेस का मानना था कि अच्छी फिल्में खुद ही अपनी जगह बना लेती हैं.

'अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर अमीषा का खुलासा'

अमीषा पटेल ने बताया कि वे ओटीटी पर आने वाली अच्छी क्वालिटी की सीरीज का इंतजार कर रही हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि बड़े पर्दे पर उनके दो बिग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. उनके फैंस इस खबर से काफी एक्साइटेड हैं.

'क्या था जया बच्चन का विवादित बयान'

पूरे विवाद की शुरुआत एक शो से हुई, जहां वूमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हुए जया बच्चन पैपराजी पर भड़क गई. उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'ये लोग कौन हैं? क्या एजुकेशन है इनकी? मोबाइल लेकर कुछ भी कैप्चर कर लेते हैं और बाहर गंदी ड्रेनपाइप, गंदे पैंट पहनकर घूमते हैं और क्या-क्या कमेंट्स करते हैं.'जया बच्चन के इस बयान से नाराज पैपराजी अब बच्चन परिवार का बायकॉट करने की तैयारी में हैं.

इससे पहले भी इंडस्ट्री में विवाद हुए हैं, जैसे धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर सनी देओल का पैपराजी से भिड़ जाना.अब देखना ये है कि ये मामला कहां तक बढ़ता है.और आगे क्या-क्या होता है.