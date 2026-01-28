बीते दिन दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो दिन पहले जारी किया गया येलो अलर्ट पूरी तरह सही साबित हुआ. दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. इस मौसम बदलाव से ठंड और कोहरे का असर भी बढ़ गया है, जबकि विभाग ने आगे और बारिश की चेतावनी दी है.

गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ हल्के ओले भी गिरे. 27 जनवरी की सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली और पूरे दिन अंधेरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार 23 और 27 जनवरी को हुई भारी बारिश के बाद अभी एक बार और बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी.

आंधी-तूफान के साथ फिर होगी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी. मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगली बार दिल्ली-एनसीआर में 1 फरवरी को बारिश होगी, जिसकी शुरुआत तेज हवाओं और गरज के साथ हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत मिश्रा ने बताया कि 1 फरवरी के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इस दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी और अच्छी बारिश होगी. बीते 24 घंटों में भी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा दर्ज की गई है. 28 से 31 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन 1 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और ठंड का असर बना रहेगा.