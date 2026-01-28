हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट

Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट

Delhi Weather News: दिल्ली में तेज आंधी-तूफान और झमाझम बारिश से मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे ठंड और कोहरे में इजाफा हुआ. मौसम विभाग ने 1 फरवरी को फिर बारिश व तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 28 Jan 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

बीते दिन दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो दिन पहले जारी किया गया येलो अलर्ट पूरी तरह सही साबित हुआ. दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. इस मौसम बदलाव से ठंड और कोहरे का असर भी बढ़ गया है, जबकि विभाग ने आगे और बारिश की चेतावनी दी है.

गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ हल्के ओले भी गिरे. 27 जनवरी की सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली और पूरे दिन अंधेरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार 23 और 27 जनवरी को हुई भारी बारिश के बाद अभी एक बार और बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी.

आंधी-तूफान के साथ फिर होगी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी. मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगली बार दिल्ली-एनसीआर में 1 फरवरी को बारिश होगी, जिसकी शुरुआत तेज हवाओं और गरज के साथ हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत मिश्रा ने बताया कि 1 फरवरी के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

इस दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी और अच्छी बारिश होगी. बीते 24 घंटों में भी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा दर्ज की गई है. 28 से 31 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन 1 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और ठंड का असर बना रहेगा.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget