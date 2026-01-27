एक्सप्लोरर
श्रुति हासन को बॉलीवुड में नहीं मिली सक्सेस, साउथ इंडस्ट्री ने बदली किस्मत, अब करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस
श्रुति हासन ने बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बॉलीवुड में वो सक्सेस हाथ नहीं लगी जिसकी उन्हें तलाश थी. श्रुति साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचा रही हैं.
श्रुति हासन का जन्म 28 जनवरी 1986 को हुआ था. वो दिग्गज एक्टर कमल हासन और सारिका की बेटी हैं. वो एक्ट्रेस होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर हैं.
