हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडश्रुति हासन को बॉलीवुड में नहीं मिली सक्सेस, साउथ इंडस्ट्री ने बदली किस्मत, अब करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस

श्रुति हासन को बॉलीवुड में नहीं मिली सक्सेस, साउथ इंडस्ट्री ने बदली किस्मत, अब करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस

श्रुति हासन ने बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बॉलीवुड में वो सक्सेस हाथ नहीं लगी जिसकी उन्हें तलाश थी. श्रुति साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 07:42 PM (IST)
श्रुति हासन ने बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बॉलीवुड में वो सक्सेस हाथ नहीं लगी जिसकी उन्हें तलाश थी. श्रुति साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचा रही हैं.

श्रुति हासन का जन्म 28 जनवरी 1986 को हुआ था. वो दिग्गज एक्टर कमल हासन और सारिका की बेटी हैं. वो एक्ट्रेस होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर हैं.

1/7
श्रुति ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. 2009 में फिल्म लक से उन्होंने हिंदी डेब्यू किया था. उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही.
श्रुति ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. 2009 में फिल्म लक से उन्होंने हिंदी डेब्यू किया था. उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही.
2/7
इसके अलावा उनकी डी-डे, रमैया वस्तावैया, रॉकी हैंडसम, बहन होगी तेरी भी फ्लॉप रही. उनकी गब्बर इज बैक, वेलकम बैक सेमी हिट रही और दिल तो बच्चा है जी एवरेज रही.
इसके अलावा उनकी डी-डे, रमैया वस्तावैया, रॉकी हैंडसम, बहन होगी तेरी भी फ्लॉप रही. उनकी गब्बर इज बैक, वेलकम बैक सेमी हिट रही और दिल तो बच्चा है जी एवरेज रही.
Published at : 27 Jan 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Shruti Haasan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
₹92 तक टूटा Rupee, Dollar के सामने Middle Class पर सीधा असर | Paisa Live
अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: खली ने सेल्फी ले रहे फैन को दिया धक्का, वीडियो वायरल होने पर खौल उठा यूजर्स का खून
खली ने सेल्फी ले रहे फैन को दिया धक्का, वीडियो वायरल होने पर खौल उठा यूजर्स का खून
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget