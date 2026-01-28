6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
श्रीलंका के खिलाफ निर्णायक वनडे में कप्तान हैरी ब्रुक ने महज 66 गेंदों पर नाबाद 136 रन की पारी खेली. ब्रुक और जो रूट की 191 रन की साझेदारी से इंग्लैंड ने 357 रन का विशाल स्कोर बनाया.
Harry Brook Hits Century Against Sri Lanka: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला मंगलवार यानी 28 जनवरी को खेला गया. इस सीरीज में पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम ने वापसी की. इंग्लिश टीम ने दूसरा मैच जीता और फिर निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 357 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. बेन डकेट के रूप में महज 19 रन पर पहला विकेट गंवाने वाली टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जमाते हुए श्रीलंका को सामने मुश्किल चुनौती रख दी. उनके साथ अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (नाबाद 111 रन) ने भी शानदार शतक लगाया.
इंग्लैंड ने निर्णायक मुकाबले में टॉस जीता
इंग्लैंड ने सीरीज के निर्णायक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले में इंग्लिश टीम को पहला झटका महज 19 रन के स्कोर पर बेन डकेट के रूप में लग गया था. इसके बाद 40 रन पर दूसरा विकेट गिरा और 166 रन पर तीसरा झटका लगने के बाद हैरी ब्रुक ने मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज जो रूट के साथ मिलकर ना सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि तेजी से रन भी बटोरे.
कप्तान हैरी ब्रूक ने लगाया तूफानी शतक
श्रीलंका के खिलाफ इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ पारी खेली जिसने मैच का रुख मोड़ दिया. इंग्लैंड की टीम का जब 166 रन पर तीसरा विकेट गिरा, तब ब्रुक ने आकर पारी को संभाला. उन्होंने 40 गेंद पर 3 चौके और इतने ही छक्के लगाते हुए अर्धशतक जड़ा. इसके बाद उन्होंने गियर बदला और अगली 17 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. ब्रुक ने 57 गेंद पर 8 चौके और 6 छक्का जमाते हुए शतक बनाया. उन्होंने 66 गेंद पर 11 चौके और 9 छक्के लगाकर नाबाद 136 रन की धमाकेदार पारी खेली.
हैरी ब्रूक ने की जो रूट के साथ धमाकेदार साझेदारी
हैरी ब्रूक के मैदान पर आने से पहले श्रीलंकाई टीम मुकाबले में हावी नजर आ रही थी, लेकिन ब्रुक ने मैदान पर आते ही खुलकर शॉट्स लगाए और अर्धशतक पूरा होने के बाद तो तबाही ही मचा दी. जो रूट के साथ इंग्लैंड के लिए महज 113 बॉल पर 191 रन की धमाकेदार साझेदारी कर डाली. दोनों की इस पार्टनरशिप ने मैच का नक्शा बदल दिया, जिस वजह से इंग्लैंड टीम को श्रीलंका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में 53 रन से जीत मिली.
