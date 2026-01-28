पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें

वट्टाकनाल, तमिलनाडु के मशहूर हिल स्टेशन कोडाईकनाल के पास स्थित एक छोटा और बेहद शांत इलाका है. यह जगह चारों ओर से हरे-भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है. यहां पर्यटकों की भीड़ बहुत कम होती है, इसलिए जो लोग शांति और अकेलेपन में प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह परफेक्ट है. यहां इजराइली पर्यटक ज्यादा आते हैं, इसी वजह से इसे छोटा इजराइल भी कहा जाता है.