हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलपहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें

पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें

ऐसे में बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां कम पैसे में, कम भीड़ में और ज्यादा सुकून के साथ छुट्टियां बिताई जा सके. अच्छी बात ये है कि भारत में ऐसे कई Hidden हिल स्टेशन हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Jan 2026 08:11 AM (IST)
जब भी मन थक जाता है और शांति की तलाश होती है, तो सबसे पहले दिमाग में पहाड़ों का ख्याल आता है. ठंडी हवा, हरियाली, बादल और सुकू, यही पहाड़ों की पहचान है. हालांकि, शिमला, मनाली, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन बहुत मशहूर हैं, लेकिन वहां भीड़ और खर्च दोनों ज्यादा हो गए हैं. ऐसे में बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां कम पैसे में, कम भीड़ में और ज्यादा सुकून के साथ छुट्टियां बिताई जा सके. अच्छी बात ये है कि भारत में ऐसे कई Hidden हिल स्टेशन हैं, जो अब भी भीड़-भाड़ से दूर हैं और जेब पर भारी भी नहीं पड़ते तो आइए भारत के ऐसे ही खूबसूरत और सस्ते हिल स्टेशनों के बारे में जानते हैं.

1/6
वट्टाकनाल, तमिलनाडु के मशहूर हिल स्टेशन कोडाईकनाल के पास स्थित एक छोटा और बेहद शांत इलाका है. यह जगह चारों ओर से हरे-भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है. यहां पर्यटकों की भीड़ बहुत कम होती है, इसलिए जो लोग शांति और अकेलेपन में प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह परफेक्ट है. यहां इजराइली पर्यटक ज्यादा आते हैं, इसी वजह से इसे छोटा इजराइल भी कहा जाता है.
2/6
कर्सियांग, दार्जिलिंग के पास स्थित एक खूबसूरत लेकिन कम भीड़ वाला हिल स्टेशन है. इसे लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स भी कहा जाता है. यहां फैले चाय के बागान और ठंडा मौसम मन को बहुत सुकून देते हैं. यहां दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी का मज़ा भी लिया जा सकता है. जो लोग दार्जिलिंग की भीड़ से बचना चाहते हैं, उनके लिए कर्सियांग एक बेहतरीन ऑप्शन है.
