हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBorder 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग

Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग

Border 2: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म की रिलीज के बाद पूरी कास्ट साथ आई. जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 08:31 AM (IST)
Border 2: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म की रिलीज के बाद पूरी कास्ट साथ आई. जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म की रिलीज के बाद एक गेट टुगेदर रखा गया था. जहां पर पूरी टीम पहुंची,सभी की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

1/7
बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता पार्टी में ब्लैक आउटफिट में पहुंची. उनका स्टाइलिश अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है.
बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता पार्टी में ब्लैक आउटफिट में पहुंची. उनका स्टाइलिश अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है.
2/7
सनी देओल ने हर बार की तरह अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया. उन्होंने ऑलिव शर्ट के साथ डेनिम पहनी थी. जिसमें वो काफी कूल लग रहे थे.
सनी देओल ने हर बार की तरह अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया. उन्होंने ऑलिव शर्ट के साथ डेनिम पहनी थी. जिसमें वो काफी कूल लग रहे थे.
Published at : 28 Jan 2026 08:31 AM (IST)
Sunny Deol Mona Singh Varun Dhawan Border 2

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
इंडिया
Sonamarg Avalanche: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
