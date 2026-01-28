एक्सप्लोरर
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
Border 2: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म की रिलीज के बाद पूरी कास्ट साथ आई. जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म की रिलीज के बाद एक गेट टुगेदर रखा गया था. जहां पर पूरी टीम पहुंची,सभी की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.
Published at : 28 Jan 2026 08:31 AM (IST)
Tags :Sunny Deol Mona Singh Varun Dhawan Border 2
बॉलीवुड
