हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट

'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट

सानिया मिर्जा ने हाल ही में बताया कि उन्हें क्या चीज ग्राउंडेड रखती है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें घर में स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिलता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपना टॉक शो लेकर आई हैं. इसका नाम है ‘सर्विंग इट अप विद सानिया. इस शो की पहली गेस्ट फराह खान थीं. सानिया टॉक शो का प्रमोशन कर रही हैं. प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया है कि कौन उन्हें ग्राउंडेड रखता है. साथ ही उन्होंने स्टार ट्रीटमेंट को लेकर भी बात की. 

सानिया को घर में नहीं मिला स्टार ट्रीटमेंट

सानिया मिर्जा ने कहा कि उन्हें घर पर स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. जूम से बातचीत में सानिया ने कहा, 'पता है जब मैं घर जाती थी, चाहे मैं जीतकर जाती थी या हारकर मुझे घर की बेटी की ही तरह ही ट्रीट किया जाता था. मुझे कभी भी सानिया मिर्जा की तरह ट्रीट नहीं किया गया. आज तक भी ऐसा नहीं है कि मैं घर गई हूं और वहां रेड कार्पेट बिछा है यहां तक कि मैं उस घर में रहती भी नहीं हूं. मैं या तो दुबई में होती हूं या यहां. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के घर गई हूं और वैसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि अरे हमारी आंखों का तारा आ गई.'

आगे सानिया ने कहा, 'हमारे घर में ऐसा नहीं होता है. इसी कारण से मैं ग्राउंडेड रहती हूं. क्योंकि वो ये इंश्योर करते हैं कि मैं रियलिटी में रहूं. कि तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर लेकिन यहां पर बेटी ही हो. आपको पता है कि मैं जब फेमस हो गई थी, मैं अपना पैसा कमाने लगी थी. मुझे तब भी घर 12 बजे पहुंचना होता था. इसीलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर विश्वास नहीं है बल्कि इसीलिए कि आपको पता है कि बाहर कैसा माहौल है. अगर मैं नाइट क्लब में भी होती थी तो 12 बजते ही मुझे कॉल करके बताना पड़ता था. घर पर ऐसे होता था कि आ गया सिंड्रेला का फोन, ये घर में जोक था. मैं उनसे पूछती थी क्या मैं 1 घंटे बाद आ सकती हूं. तो मेरी मां तबतक जगती थी. ये सिर्फ सेफ्टी कारण से था.' 

 

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Tags :
Sania Mirza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
ट्रेंडिंग
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
हेल्थ
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
नौकरी
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget