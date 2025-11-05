टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपना टॉक शो लेकर आई हैं. इसका नाम है ‘सर्विंग इट अप विद सानिया. इस शो की पहली गेस्ट फराह खान थीं. सानिया टॉक शो का प्रमोशन कर रही हैं. प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया है कि कौन उन्हें ग्राउंडेड रखता है. साथ ही उन्होंने स्टार ट्रीटमेंट को लेकर भी बात की.

सानिया को घर में नहीं मिला स्टार ट्रीटमेंट

सानिया मिर्जा ने कहा कि उन्हें घर पर स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. जूम से बातचीत में सानिया ने कहा, 'पता है जब मैं घर जाती थी, चाहे मैं जीतकर जाती थी या हारकर मुझे घर की बेटी की ही तरह ही ट्रीट किया जाता था. मुझे कभी भी सानिया मिर्जा की तरह ट्रीट नहीं किया गया. आज तक भी ऐसा नहीं है कि मैं घर गई हूं और वहां रेड कार्पेट बिछा है यहां तक कि मैं उस घर में रहती भी नहीं हूं. मैं या तो दुबई में होती हूं या यहां. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के घर गई हूं और वैसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि अरे हमारी आंखों का तारा आ गई.'

आगे सानिया ने कहा, 'हमारे घर में ऐसा नहीं होता है. इसी कारण से मैं ग्राउंडेड रहती हूं. क्योंकि वो ये इंश्योर करते हैं कि मैं रियलिटी में रहूं. कि तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर लेकिन यहां पर बेटी ही हो. आपको पता है कि मैं जब फेमस हो गई थी, मैं अपना पैसा कमाने लगी थी. मुझे तब भी घर 12 बजे पहुंचना होता था. इसीलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर विश्वास नहीं है बल्कि इसीलिए कि आपको पता है कि बाहर कैसा माहौल है. अगर मैं नाइट क्लब में भी होती थी तो 12 बजते ही मुझे कॉल करके बताना पड़ता था. घर पर ऐसे होता था कि आ गया सिंड्रेला का फोन, ये घर में जोक था. मैं उनसे पूछती थी क्या मैं 1 घंटे बाद आ सकती हूं. तो मेरी मां तबतक जगती थी. ये सिर्फ सेफ्टी कारण से था.'