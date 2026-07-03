Alpha Movie Release: यश राज के बैनर तले बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है. इस एक्शन स्पाई फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से मिला जुला रिएक्शन मिला. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की एक्टिंग की तारीफ हो रही है साथ ही बॉबी देओल और अनिल कपूर ने सारी लाइमलाइट ही चुरा ली है. फिल्म में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, जिसके बाद सारा गेम ही पलट जाता है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'अल्फा' में 'धुरंधर' के हमजा निकले बॉबी देओल

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' में बॉबी देओल ने दोनों लीडिंग एक्ट्रेस के पिता का रोल प्ले किया है. इसमें दिखाया गया है कि वो एक अल्फा टीम बनाते हैं जिसके तहत आलिया और शरवरी को ट्रेनिंग देते हैं. उन्हें एक कमांडो की तरह ट्रेन्ड करते हैं. लेकिन बॉबी देओल यहां कोई दुश्मन देशों के लिए नहीं बल्कि भारत के खिलाफ ही उन्हें तैयार करते हैं. इसके पीछे की खास वजह है, जिसके बाद आप भी उन्हें 'धुरंधर' का हमजा ही कहेंगे.

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'धुरंधर' की रिवर्स कहानी है 'अल्फा'

दरअसल, 'धुरंधर' में दिखाया गया था कि रणवीर सिंह को हमजा अली मजारी बनाकर पाकिस्तान के ल्यारी में एंट्री दिलाई जाती है और वो भारत के लिए सारे आतंकियों का खात्मा करता है. ठीक वैसे ही 'अल्फा' में दिखाया गया है कि बॉबी देओल पाकिस्तान अफसर होते हैं और उन्हें इंडिया में स्पाई बनाकर भेजा गया है. वो आलिया और शरवरी का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिल्म में एक और ट्विस्ट आता है जब अनिल कपूर के किरदार की एंट्री होती है और क्लाइमैक्स में सारा गेम ही पलट जाता है.

ऋतिक रोशन के कैमियो ने भी लूटी लाइमलाइट

इसके साथ ही फिल्म 'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो ने भी लाइमलाइट चुरा ली है. फिल्म में उनके किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया गया है. सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि एक्टर ने कबीर बनकर फिल्म में एंट्री की है. सोशल मीडिया पर उनके किरदार की फोटोज और वीडियोज भी लीक हो गई है.

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'अल्फा' के बारे में

बहरहाल, फिल्म 'अल्फा' के बारे में बात की जाए तो इसके जरिए पहली बार आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्क्रीन शेयर करते दिखे हैं साथ ही वो इंटेंस एक्शन सीन करते हुए भी नजर आई हैं. फिल्म में बॉबी देओल विलेन हैं और अनिल कपूर भी इंडिया अफसर बने हैं. ये यश राज के बैनर तले बनी पहली फीमेल लीड एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है.