'अल्फा' के बाद इन फिल्मों-सीरीज से धूम मचाएंगे बॉबी देओल, 2 में फिर बनेंगे विलेन

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉब देओल हाल ही में फिल्म 'बंदर' में नजर आए थे. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. जबकि अब उनकी फिल्म 'अल्फा' रिलीज हो चुकी है. आलिया भट्ट की मुख्य भूमिका वाली इस मूवी में बॉबी निगेटिव रोल निभा रहे हैं. इससे पहले वो एनिमल, कंगुवा और आश्रम सीरीज में भी नकारात्मक किरदार निभा चुके हैं. वहीं आगे भी बॉबी दो फिल्मों में निगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि अल्फा के बाद बॉबी देओल किन फिल्मों और सीरीज में नजर आएंगे?

फैंस को 'जन नायकन' की रिलीज का इंतजार

बॉबी देओल की मच अवेटड फिल्मों में साउथ एक्टर और तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' शामिल है. इसमें बॉबी देओल एक्टर विजय के अपोजिट निगेटिव रोल में दिखाई देंगे. लंबे वक्त से ये फिल्म कानूनी पचड़े में फंसी हुई है. पहले ये फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली थी. वहीं हाल ही में आईएएनएस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब ये मूवी जुलाई के आखिरी तक सिनेमाघरों में आ सकती है. इसका डायरेक्शन एच विनोथ ने किया है.

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'अपने 2' का भी फैंस को इंतजार

बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र की तिकड़ी वाली फिल्म 'अपने' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. 2025 में इसके सीक्वल 'अपने 2' का ऐलान हुआ था. हालांकि धर्मेंद्र के निधन से सब कुछ बदल गया था. बाद में इसके कहानी में बदलाव किया गया. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.

'सैयारा' स्टार की फिल्म में बनेंगे विलेन

साल 2025 में आई फिल्म 'सैयारा' से अहान पांडे रातोंरात स्टार बन गए थे. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था. अहान को लेकर डायरेक्टर अली अब्बास जफर भी एक फिल्म बना रहे हैं. हालांकि अभी इसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है. ये एक एक्शन फिल्म होगी और इसमें बॉबी निगेटिव भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.

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'आश्रम सीजन 4' का भी हो गया ऐलान

ओटीटी पर आश्रम सीरीज से धूम मचा चुके बॉबी देओल ने बाबा निराला के किरदार से जमकर वाहवाही लूटी है. अब तक इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला है. अब इसका नया यानी चौथा सीजन भी आने वाला है. हाल ही में आई Variety India की रिपोर्ट में दावा किया गया हैं कि एक्टर आश्रम सीजन 4 की शूटिंग अगस्त 2026 के बीच में शुरू कर सकते हैं.