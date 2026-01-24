जॉन अब्राहम से लेकर आमिर खान तक, इन बड़े सेलेब्स ने ठुकराए करोड़ों के पान मसाला एड के ऑफर
Celebs Refused Pan Masala Ad: सुनील शेट्टी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने 40 करोड़ के तंबाकू एड को ठुकरा दिया था. आइए आपको बताते हैं सुनील से पहले किन एक्टर्स ने ऐसे एड के लिए मना किया है.
बॉलीवुड सेलेब्स फिल्मों के साथ कई ब्रांड भी एंडोर्स करते हैं. ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए सेलेब्स को मोटी रकम मिलती है. सेलेब्स के एंडोर्स करने की वजह से ब्रांड को बहुत फायदा होता है. पान मसाला का एड करने वाली कंपनियां सेलेब्स को मोटी रकम देती हैं. सुनील शेट्टी ने हाल ही में खुलासा किया है कि तंबाकू का एड करने के लिए उन्हें 40 करोड़ ऑफर हुए थे. मगर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था. सुनील शेट्टी से पहले कई सेलेब्स हैं जो इस तरह के ऑफिर ठुकरा चुके हैं.
सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि मोटी रकम मिलने के बावजूद भी उन्होंने तंबाकू ब्रांड का प्रचार क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा-मेरी सेहत ही मेरी सफलता का कारण है. मेरे शरीर ने ही सुनील शेट्टी को फिल्म जगत में मौका दिया है. अगर मैं इसे अपनी पवित्र जगह नहीं मानूंगा, तो मैं खुद के साथ अन्याय करूंगा. मैं अपने बच्चों के लिए क्या विरासत छोड़ जाऊंगा?
अल्लू अर्जुन
साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी का एड ठुकरा दिया था. उन्होंने इसके पीछे का कारण ये बताया था कि वो जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे प्रमोट भी नहीं करते हैं. इस एड के लिए उन्हें करोड़ों रुपये ऑफर हुए थे.
अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन भी तंबाकू का एड करने से बचते हैं. वो इस तरह के एड नहीं करते हैं. एक बार उन्होंने ऐसा ही एक एड किया था जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था. जिसके बाद से उन्होंने ऐसे एड से तौबा कर ली थी.
आमिर खान
आमिर खान तंबाकू के एड नहीं करते हैं. आमिर ने कहा था कि वो इस तरह के एड नहीं करते हैं जो समाज के लिए ठीक न हो. वो तंबाकू के एड से दूर रहते हैं.
जॉन अब्राहम
जॉन अब्राहम नेचर लवर हैं. वो प्रकृति के संरक्षण के लिए भी आवाज उठाते रहते हैं. जॉन अब्राहम जहां इस तरह के विज्ञापनों का विरोध और आलोचना करते हैं, वहीं, खुद इस तरह के विज्ञापनों से कोसो दूर रहते हैं.
