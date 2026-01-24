हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने ब्लू साड़ी में ढाया कहर, जमकर दिए कातिलाना पोज

धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने ब्लू साड़ी में ढाया कहर, जमकर दिए कातिलाना पोज

Sara Arjun Photos: धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने हाल ही में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन जमकर कातिलाना पोज दिए है. उनकी इन तस्वीरों के फैंस दीवाने हो गए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Sara Arjun Photos: धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने हाल ही में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन जमकर कातिलाना पोज दिए है. उनकी इन तस्वीरों के फैंस दीवाने हो गए है.

फिल्म धुरंधर की शानदार सक्सेस के बाद फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन आए दिन सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने ब्लू साड़ी में तस्वीरें शेयर की है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

सारा अर्जुन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
सारा अर्जुन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जिसपर पिंक कलर का बॉर्डर है, जो उनके इस लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जिसपर पिंक कलर का बॉर्डर है, जो उनके इस लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है.
Published at : 24 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Dhurandhar Sara Arjun

बॉलीवुड फोटो गैलरी

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
महाराष्ट्र
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
