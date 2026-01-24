एक्सप्लोरर
धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने ब्लू साड़ी में ढाया कहर, जमकर दिए कातिलाना पोज
Sara Arjun Photos: धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने हाल ही में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन जमकर कातिलाना पोज दिए है. उनकी इन तस्वीरों के फैंस दीवाने हो गए है.
फिल्म धुरंधर की शानदार सक्सेस के बाद फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन आए दिन सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने ब्लू साड़ी में तस्वीरें शेयर की है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.
Published at : 24 Jan 2026 05:36 PM (IST)
