बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटिड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी फिल्मों के साथ फिटनेस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. इसको लेकर हाल ही में उन्होंने खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि प्रेग्नेंसी की वजह से उनका कई किलो वजन बढ़ गया था. लेकिन पोस्टपार्टम के बाद वो जल्द ही फैट टू फिट हो गई थीं. एक्ट्रेस ने इसका सीक्रेट भी शेयर किया है. जानिए उन्होंने क्या कहा...

प्रेग्नेंसी के बाद आलिया ने कैसे घटाया वजन?

दरअसल आलिया भट्ट हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' में पहुंची थी. इस शो पर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में खूब बातें की. इस दौरान आलिया ने अपनी वेट लॉस जर्नी को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'डिलीवरी के बाद मेरा वजन काफी बढ़ गया था. इसलिए मैं ब्रेस्टफीड भी कर रही थी इससे काफी कैलोरी बर्न हो जाती है. इसके अलावा मैं घर का बना हुआ अच्छा खाना भी खा रही थी. इससे मेरे वजन को जल्दी कम होने में काफी मदद मिली थी.'

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

ट्रोलिंग पर आलिया भट्ट ने कही ये बात

आलिया ने वजन को लेकर ट्रोल होने पर भी बात की. एक्ट्रेस ने बताया, ' उस वक्त मेरी एक फोटो खूब वायरल हुई थी. इसको लेकर मुझे काफी ट्रोल भी किया गया था. टोलर्स का मानना था कि मैंने अन-नेचुरल तरीके से वेट लॉस किया है. आखिर इतनी जल्दी क्यों वजन कम करना पड़ा? उनकी ये बातें सुनकर मैं सोच रही थी कि मेरा वजन तो नेचुरल तरीके से ही कम हुआ है..'

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

साल 2022 में राहा की मां बनी थीं आलिया

बता दें कि आलिया भट्ट ने साल 2022 में एक्टर रणबीर कपूर से लव मैरिज की थी. फिर उसी साल नवंबर में उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था. अपनी लाडली का नाम कपल ने राहा कपूर रखा है. राहा को रणबीर और आलिया अब लाइमलाइट से दूर रखते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'जिगरा' में नजर आई थी.

ये भी पढ़ें -

हार्दिक पांड्या से ब्रेकअप के बाद यूं लाइफ एंजॉय कर रही हैं जैस्मिन वालिया, व्हाइट बिकिनी में फ्लॉन्ट किया हसीन लुक