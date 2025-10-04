हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडिलीवरी के बाद कई किलो बढ़ गया था आलिया भट्ट का वजन, फिर इस तरीके से किया कम, एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट

डिलीवरी के बाद कई किलो बढ़ गया था आलिया भट्ट का वजन, फिर इस तरीके से किया कम, एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट

Alia Bhatt Weight Loss Secret: आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने बढ़े हुए वजन को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि डिलीवरी के बाद उनका कई किलो वजन बढ़ा था. जिसे उन्होंने खास तरीके से कम किया.

By : सखी चौधरी | Updated at : 04 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटिड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी फिल्मों के साथ फिटनेस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. इसको लेकर हाल ही में उन्होंने खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि प्रेग्नेंसी की वजह से उनका कई किलो वजन बढ़ गया था. लेकिन पोस्टपार्टम के बाद वो जल्द ही फैट टू फिट हो गई थीं. एक्ट्रेस ने इसका सीक्रेट भी शेयर किया है. जानिए उन्होंने क्या कहा...

प्रेग्नेंसी के बाद आलिया ने कैसे घटाया वजन?

दरअसल आलिया भट्ट हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' में पहुंची थी. इस शो पर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में खूब बातें की. इस दौरान आलिया ने अपनी वेट लॉस जर्नी को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'डिलीवरी के बाद मेरा वजन काफी बढ़ गया था. इसलिए मैं ब्रेस्टफीड भी कर रही थी इससे काफी कैलोरी बर्न हो जाती है. इसके अलावा मैं घर का बना हुआ अच्छा खाना भी खा रही थी. इससे मेरे वजन को जल्दी कम होने में काफी मदद मिली थी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

ट्रोलिंग पर आलिया भट्ट ने कही ये बात

आलिया ने वजन को लेकर ट्रोल होने पर भी बात की. एक्ट्रेस ने बताया, ' उस वक्त मेरी एक फोटो खूब वायरल हुई थी. इसको लेकर मुझे काफी ट्रोल भी किया गया था. टोलर्स का मानना था कि मैंने अन-नेचुरल तरीके से वेट लॉस किया है. आखिर इतनी जल्दी क्यों वजन कम करना पड़ा? उनकी ये बातें सुनकर मैं सोच रही थी कि मेरा वजन तो नेचुरल तरीके से ही कम हुआ है..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

साल 2022 में राहा की मां बनी थीं आलिया

बता दें कि आलिया भट्ट ने साल 2022 में एक्टर रणबीर कपूर से लव मैरिज की थी. फिर उसी साल नवंबर में उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था. अपनी लाडली का नाम कपल ने राहा कपूर रखा है. राहा को रणबीर और आलिया अब लाइमलाइट से दूर रखते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'जिगरा' में नजर आई थी.

ये भी पढ़ें - 

हार्दिक पांड्या से ब्रेकअप के बाद यूं लाइफ एंजॉय कर रही हैं जैस्मिन वालिया, व्हाइट बिकिनी में फ्लॉन्ट किया हसीन लुक

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 04 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
Bollywood Alia Bhatt Raha Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement

वीडियोज

UK Immigration: Refugees के लिए Residency पाने की राह हुई मुश्किल| Paisa Live
Bhiwandi Psycho Killer: Salamat Ali Ansari फिर गिरफ्तार, कोर्ट से फरार होकर की थी बच्ची की हत्या
IPO Alert: Greenleaf Envirotech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
P&G ने समेटा कारोबार Pakistan में टूट रहा है Foreign Companies का भरोसा?| Paisa Live
Salman Khan Bias: Weekend Ka Vaar में Salman Khan पर फिर लगा पक्षपात का आरोप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
यूटिलिटी
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget