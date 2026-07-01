हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKalki 2898 AD Sequel: प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?

Kalki 2898 AD Sequel: प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?

Kalki 2898 AD Sequel: प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'कल्कि 2' लगातार सुर्खियों में है. अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट एक्टर के अपोजिट नजर आ सकती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को लेकर हाल ही में खबरें थीं कि वो साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'कल्कि पार्ट 2' में नजर आ सकती हैं. हालांकि उस वक्त इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन, अब एक बार फिर से इसी तरह की खबरें तूल पकड़ रही हैं. हाल ही में प्रभास ने एक बड़ा हिंट दिया है जिसके बाद एक्ट्रेस के फिल्म का हिस्सा बनने की चर्चाएं तेज हो चली हैं.

प्रभास ने दिया बड़ा हिट

आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये मूवी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. प्रभास ने आलिया भट्ट को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसका ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Kalki 2898 AD Sequel: प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?

ये भी पढ़ें: 'लॉकअप सीजन 2' में होगी कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, 'जनता की आवाज' बनकर करेंगी पहला एविक्शन

प्रभास ने मंगलवार, 30 जून को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अल्फा का ट्रेलर शेयर किया था. साथ में उन्होंने लिखा, 'अल्फा' का ट्रेलर शानदार और उम्मीद जगाने वाला लग रहा है. 3 जुलाई के लिए आलिया, YRF और पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं.' वहीं आलिया ने भी प्रभास को धन्यवाद दिया और लिखा, 'थैंक यू, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद.'

शुरू हुआ अटकलों का दौर

प्रभास द्वारा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आलिया की फिल्म का ट्रेलर शेयर करते ही अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया. फैंस का मानना है कि कल्कि के सीक्वल में आलिया भट्ट एक्टर के साथ नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया ने फिल्म की शूटिंग में भी हिस्सा लिया था. लेकिन, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है. बता दें कि कल्कि 2898 एडी में दीपिका पादुकोण नजर आई थीं और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी. लेकिन, दूसरे पार्ट से एक्ट्रेस का पत्ता कट गया था.

ये भी पढ़ें: सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का बॉलीवुड से टूटा था भरोसा, एक्ट्रेस को सता रहा था ये डर

आलिया भट्ट की 'अल्फा' के बारे में

आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. 3 जुलाई को रिलीज हो रही अल्फा में वो दमदार एक्शन करते हुए नजर आएंगी. उनके साथ फिल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर और शरवरी वाघ भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Prabahs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Kalki 2898 AD Sequel: प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?
प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?
बॉलीवुड
नहीं टूटा कृति सेनन और कबीर बहिया का रिश्ता, 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग शेयर की रोमांटिक फोटो
कृति सेनन ने कबीर बहिया संग शेयर की रोमांटिक फोटो, ब्रेकअप की खबरों पर लगा फुल स्टॉप
बॉलीवुड
Box Office: 'वेलकम टू द जंगल' ने वर्ल्डवाइड 5 दिनों में 'पेद्दी' से 'है जवानी..' तक 25 फिल्मों को चटाई धूल, अब 'राजा शिवाजी' को देगी मात
'वेलकम टू द जंगल' ने वर्ल्डवाइड 5 दिनों में 25 फिल्मों को चटाई धूल, अब 'राजा शिवाजी' की बारी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 6 Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 2 बजे तक 82 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: छठे दिन भी दहाड़ रही है 'वेलकम टू द जंगल', दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 82 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ट्रेंडिंग
Mango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
Home Tips
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget