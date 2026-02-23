सिल्वर गाउन में आलिया भट्ट ने गिराई बिजलियां, बाफ्टा के रेड कार्पेट पर लूट ली पूरी महफिल

लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित BAFTA अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. प्रेजेंटर के रूप में शिरकत करने पहुंची आलिया ने न केवल अपने एक्टिंग की क्षमता से बल्कि अपने स्टाइल और लुक्स से भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुर्खियां बटोरी है. उनका ये लुक क्लासिक हॉलीवुड ग्लैमर की याद दिलाता है. ये लुक खासकर मरिलिन मुनरो से प्रेरित है.

सिल्वर सीक्विन गाउन और मॉडर्न सिल्हूट

आलिया ने गुइची का कस्टम सिल्वर सीक्विन गाउन पहना था. जो उनकी स्टाइल और आत्मविश्वास को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है. गाउन का हॉल्टर-नेक डिजाइन उनके स्लिम और आधुनिक सिल्हूट को उभारता है. इसके अलावा गाउन में ड्रामेटिक ओपन-बैक और साइड कटआउट डिटेल्स भी हैं जो इसे क्लासिक हॉलीवुड से आधुनिक ट्रेंड तक जोड़ते हैं. इस गाउन के साथ उनका लुक एकदम स्टेटमेंट मेकिंग बन गया था.

वॉल्यूमिनस फॉक्स-फर स्टोल से बढ़ा ग्लैमर

मरिलिन मुनरो के स्टाइल को ध्यान में रखते हुए आलिया ने सफेद वॉल्यूमिनस फॉक्स-फर स्टोल कैरी किया था. जो सिल्वर सीक्विन के शार्प शिमर के साथ एक शानदार कंट्रास्ट देता है. ये स्टोल उनके लुक को क्लासिक और रॉयल टच देता है. इस तरह की डिटेल्स ने रेड कार्पेट पर उनके लुक को और भी हाई-प्रोफाइल बना दिया था.

View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

ज्वैलरी और मेकअप का परफेक्ट मेल

आलिया ने लंबे डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स पहने थे जो लाइट में चमकते हुए गाउन के कूल टोन के साथ खूबसूरती से मैच कर रहे थे. इसके अलावा उन्होंने कुछ सिंपल रिंग्स ही पहनी थी. ताकि फोकस उनके स्टेटमेंट गाउन और स्टोल पर ही रहे. उनके बाल साइड पार्ट के साथ सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किए गए थे जिससे लुक टाइमलेस और एलिगेंट बन गया था. मेकअप में ड्यूइ स्किन, सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी आई और ग्लॉसी लिप का कॉम्बिनेशन उनके ग्लैमर को यंग और सॉफिस्टिकेटेड बना रहा था.

बेटी राहा से प्रेरणा

खास बात ये है की वहां बात-चीत के दौरान आलिया ने खुलासा किया कि उनकी बेटी राहा उनकी प्रेरणा का मुख्य केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि राहा को बढ़ते हुए हुए देखना ही उनके लिए असली जादू है. आलिया ने ये भी बताया कि वो अपने काम को बहुत प्यार करती हैं लेकिन घर पर राहा के होने से उन्हें और बेहतर करने और अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत मिलती है.