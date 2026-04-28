अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. 'भूत बंगला' के अलावा खिलाड़ी कुमार अपने गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को लेकर सुर्खियों में हैं. अब इस बीच अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अक्षय 6 इंच की हाई हील्स पहनकर गजब का डांस करते नजर आ रहे हैं.

जैकलीन फर्नांडिस ने यूं लिया अक्षय कुमार से बदला

अक्षय कुमार का ये वीडियो उनके गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के ग्रैंड फिनाले का है, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस, भूमि पेडनेकर और फराह खान बतौर गेस्ट शामिल हुईं. शो के दौरान जैकलीन और भूमि ने शिकायत की कि अक्षय सेट पर उनके साथ डरावने प्रैंक करते हैं. इसका बदला लेने के लिए जैकलीन ने अक्षय को एक टास्क दिया. उन्होंने अक्षय को हील्स पहनकर 1 मिनट तक डांस करने को कहा.

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जैकलीन फर्नांडिस ने रखी ये शर्त

जैकलीन ने कहा कि अगर अक्षय बीच में रुके तो उन्हें उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे. पहले तो अक्षय डरे और बोले, 'पागल है क्या, मोच आ जाएगी. मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया है.' फराह खान के कहने पर अक्षय आखिरकार हील्स पहनने को तैयार हो गए. उन्होंने अपनी फिल्म 'हाउसफुल 4' के गाने 'लाल परी' पर हील्स पहनकर जबरदस्त डांस किया. अक्षय को हील्स में डांस करते देख फराह और भूमि भी उनके साथ शामिल हो गईं. हालांकि, डांस करते-करते अक्षय की हील्स टूट गई और वो गिरते-गिरते बचे.

कैसे पहनती हो आप लोग ये?

टास्क पूरा होने के बाद अक्षय कुमार ने सारी महिलाओं को सलाम किया. उन्होंने कहा, 'सारी औरतों को सलाम है, कैसे पहनती हो आप लोग ये? मुझे तो बहुत डर लग रहा था.' अक्षय का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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