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Siddhant Chaturvedi Net Worth: एक फिल्म के लिए इतने करोड़ चार्ज करते करते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, जानें नेटवर्थ

Siddhant Chaturvedi Net Worth: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं. आइए एक्टर के 33वें बर्थडे पर उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Apr 2026 08:44 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2016 में आई कॉमेडी वेब सीरीज 'लाइफ सही है' से की थी. इसके बाद सिद्धांत चतुर्वेदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. सिद्धांत चतुर्वेदी 29 अप्रैल को अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए ऐसे में एक्टर की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं. 

CA बनना चाहते थे सिद्धांत चतुर्वेदी
सिद्धांत चतुर्वेदी का जन्म 29 अप्रैल, 1993 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था. महज पांच साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए, जहां उनकी परवरिश और पढ़ाई-लिखाई हुई. सिद्धांत चतुर्वेदी ने मुंबई के मिठीबाई कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उनका झुकाव एक्टिंग की बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर था और वो CA बनने का सपना देख रहे थे. हालांकि, पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें अभिनय में भी गहरी दिलचस्पी थी. कॉलेज के दिनों में वह मंच पर एक्टिंग किया करते थे और अपने इस जुनून को लगातार आगे बढ़ाते रहे.

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जब सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट' में लिया हिस्सा
सिद्धांत चतुर्वेदी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया, जब CA आर्टिकलशिप के दौरान उन्हें कुछ समय का ब्रेक मिला. इसी दौरान उन्होंने साल 2013 में 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के 'फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट' में हिस्सा लिया. इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता का खिताब उन्होंने अपने नाम किया. यहीं से सिद्धांत चतुर्वेदी के करियर ने नई दिशा पकड़ी और उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की. 

सिद्धांत चतुर्वेदी की कितनी है नेटवर्थ?
सिद्धांत चतुर्वेदी बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब 41 से 45 करोड़ रुपये के आसपास है. वो एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मेकर्स ने 3-5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते हैं. उन्हें एक एंडोर्समेंट के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपये मिलते हैं. सिद्धांत की मंथली इनकम करीब 12 लाख रुपये बताई जाती है, जबकि उनकी सालाना कमाई 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

सिद्धांत चतुर्वेदी के पास हैं ये गाड़ियां
सिद्धांत चतुर्वेदी को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है. इंडिया टुडे के अनुसार, एक्टर के पास उनके पास रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी, BMW 6 सीरीज GT 620d लग्ज़री लाइन, हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर, जीप कम्पास और मर्सिडीज़-बेंज़ V-क्लास जैसी गाड़ियां हैं. मुंबई में सिद्धांत चतुर्वेदी का एक आलीशान अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है.

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इन फिल्मों में नजर आए सिद्धांत चतुर्वेदी
सिद्धांत चतुर्वेदी ने साल 2019 में बॉलीवुड का रुख किया और फिल्म 'गली बॉय' में नजर आए. इसके बाद उन्हें 'बंटी और बबली 2', 'गहराइयां', 'फोन भूत', 'खो गए हम कहां', 'युध्रा', 'धड़क 2' और 'दो दीवाने शहर में' जैसी फिल्मों में देखा गया. अब सिद्धांत चतुर्वेदी जल्द ही फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में नजर आएंगे. जया बच्चन और वामिका गब्बी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

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Published at : 28 Apr 2026 08:44 PM (IST)
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