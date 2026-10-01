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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअब ओटीटी पर आ रही अक्षय-सैफ की 'हैवान', जानें कब और कहां देगी दस्तक?

अब ओटीटी पर आ रही अक्षय-सैफ की 'हैवान', जानें कब और कहां देगी दस्तक?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी. अब ये फिल्म ओटीटी पर आने वाली है. चलिए इसकी ओटीटी स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Oct 2026 03:36 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार हर साल आसानी से चार से पांच फिल्में रिलीज करते हैं. इस साल भी अब तक उनकी तीन फिल्में आ चुकी हैं. पहली फिल्म 'भूत बंगला' हिट रही थी. फिर 'वेलकम टू द जंगल' को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. जबकि हालिया रिलीज फिल्म 'हैवान' महाडिजास्टर साबित हुई. वहीं अब इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा चल रही है.

कब ओटीटी पर आएगी 'हैवान'?

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'हैवान' कुछ दिनों पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ अहम रोल में सैफ अली खान भी हैं. दोनों ने इसके जरिए 18 साल बाद स्क्रीन शेयर की. हालांकि ये जोड़ी फैंस का दिल नहीं जीत पाई और हैवान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई.

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हैवान को मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हैवान ओटीटी पर दिवाली (6 नवंबर 2026) के खास मौके पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को दर्शक घर बैठे सोनी लिव पर देख पाएंगे. हालांकि अभी इस पर आधिकारिक अपडेट नहीं आया है.

बॉक्स ऑफिस पर हुआ इतना बुरा हाल

हैवान ने सिनेमाघरों में 11 सितंबर को दस्तक दी थी. दर्शकों को फिल्म से काफी उम्मीद थी, हालांकि इसने दर्शकों को बुरी तरह से निराश किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तीन करोड़ रुपये की ओपंनग लेने वाली मूवी ने 10 करोड़ का टोटल बिजनेस भी नहीं किया. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15 करोड़ के करीब रहा. जबकि इसका बजट 130 करोड़ रुपये था.

अब 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों सुपरस्टार के पास करीब आधा दर्जन फिल्में हैं. अब वो अजय देवगन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी गोलमाल की अगली फिल्म 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही इस कॉमेडी मूवी में अक्षय विलेन की भूमिका में नजर आने वाले हैं. अजय देवगन, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और शरमन जोशी जैसे स्टार्स से सजी ये मूवी सिनेमाघरों में 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. इसके अलावा अक्षय के पास 'हेरा फेरी 3', 'सामुक' और 'भागम भाग 2' जैसी फिल्में भी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
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