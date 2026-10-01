साउथ फिल्म इंडस्ट्री में गुजरे दौर में ऐसे कई एक्टर हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ साउथ में बल्कि देशभर में और इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमाया था. आज हम आपसे जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका जलवा भी ऐसा ही हुआ करता था. ये अभिनेता है शिवाजी गणेशन. शिवाजी तमिल सिनमा में काम करते थे और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा योगदान रहा है.

शिवाजी गणेशन को छोटी उम्र में ही अभिनय का शौक था. इसके चलते उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था और फिर थिएटर जॉइन कर लिया था. इसके बाद दशकों तक सिनेमा पर राज किया और 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. आइए आज आपको शिवाजी गणेशन की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं.

गणेशमूर्ति था असली नाम

शिवाजी गणेशन की आज 98वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस दिग्गज कलाकार का जन्म 1 अक्टूबर 1928 को तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में हुआ था. उनका नाम गणेशमूर्ति रखा गया था, जिसे उन्होंने बाद में अपने एक नाटक के बाद बदल लिया था.

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साल 1945 में शिवाजी गणेशन ने थिएटर के दिनों के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज पर बेस्ड एक नाटक 'शिवाजी कांडा हिंदू राज्यम' में काम किया था. इसमें उन्होंने शिवाजी का किरदार ही निभाया था. उन्होंने इस किरदार से खुद को इतना करीब महसूस किया था कि वो फिर गणेशमूर्ति से शिवाजी गणेशन बन गए थे.

7 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर

बचपन से ही शिवाजी गणेशन का एक्टिंग के प्रति झुकाव था. हालांकि उनके पैरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इस फील्ड में जाए. लेकिन, शिवाजी ने मन बना लिया था कि वो एक्टिंग ही करेंगे. इसके लिए वो परिवार की मर्जी के खिलाफ भी चले गए. सात साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग के लिए अपना घर छोड़ दिया था और एक थिएटर जॉइन कर लिया. वहीं 10 साल की उम्र में वो तिरुचिरापल्ली जाकर एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए थे. यहां वो न सिर्फ एक्टिंग बल्कि डांस भी सीखते थे.

1952 में किया था फिल्मी दुनिया में डेब्यू

सालों तक थिएटर से जुड़े रहने के बाद शिवाजी गणेशन ने फिल्मी दुनिया का रुख किया था. 24 साल की उम्र में उनका सिनेमा में डेब्यू हुआ. उनकी पहली फिल्म 'पराशक्ति' थी जो साल 1952 में रिलीज हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और करीब 6 महीने तक थिएटर से नहीं उतरी. पहली ही मूवी ने शिवाजी को स्टार बना दिया था. कृष्णन पंजू के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शिवाजी के साथ एस.एस. राजेंद्रन और पंडारी बाई ने भी काम किया था.

पहली फिल्म से बाहर होने वाले थे शिवाजी गणेशन

शिवाजी को उनकी पहली फिल्म पराशक्ति इसके डिस्ट्रीब्यूटर पीए पेरुमल मुदलियार के कारण मिली थी. दरअसल पीए पेरुमल मुदलियार ने थिएटर के दिनों में शिवाजी द्वारा निभाई गई नूर जहां की भूमिका को काफी पसंद किया था और बाद में पराशक्ति के ऑडिशन के लिए उन्हें मद्रास बुलाया था और फिर उन्हें फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया.

शिवाजी गणेशन के दुबले-पतले शरीर के चलते मेकर्स उन्हें फिल्म से बाहर करना चाहते थे, जबकि उस वक्त फिल्म की अच्छी खासी शूटिंग हो चुकी थी. मेकर्स ने बाद में के. आर. रामासामी को लेने का मन बनाया था. हालांकि पीए पेरुमल मुदलिया ने ये नहीं होने दिया.

AAFF में बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर थे

जो काम कभी कोई बॉलीवुड या अन्य कोई साउथ इंडियन एक्टर नहीं कर पाया था वो कारनामा शिवाजी ने करके दिखाया था. उन्हें एफ्रो-एशियन फिल्म फेस्टिवल (AAFF) में बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. ये अवॉर्ड दिग्गज अभिनेता को साल 1960 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'वीरपांडिया कट्टाबोमन' के लिए इजिप्ट में दिया गया था.

साल 1966 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और 1984 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था. जबकि 1996 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड प्रदान किया गया था.

2001 में छोड़ी थी दुनिया

शिवाजी गणेशन ने 'उथमा पुथिरन', 'पसमलर', 'वीरपांडिया कट्टाबोमन', 'नवरात्रि', 'आलयामणि’, 'इरुवर उल्लम', 'इरुम्बु थिराई', 'पडिक्कधा मेधाई', पालुम पजहमम’, 'पावा मन्निप्पु', 'अन्नाई इल्लम', 'आनंदवन कट्टलाई' 'काई कोडुथा धीवम', 'पुथिया परवई' सहित 250 से ज्यादा फिल्मों में लीड हीरो के रूप में काम किया था. 21 जुलाई 2001 को चेन्नई में उनका निधन हो गया था. अभिनेता ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी.

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