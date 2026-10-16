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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं भगवान राम का रोल निभाने के लायक नहीं हूं...', रणबीर कपूर ने 'रामायण' को लेकर किया बड़ा खुलासा

'मैं भगवान राम का रोल निभाने के लायक नहीं हूं...', रणबीर कपूर ने 'रामायण' को लेकर किया बड़ा खुलासा

रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि शुरुआत में उन्हें क्यों लगा था कि वो इस रोल के लायक नहीं हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 09:29 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसमें वो भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं. 15 अक्टूबर को बेंगलुरु में फिल्म का एक बड़ा प्रमोशनल इवेंट आयोजित किया गया, जहां फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज किया गया.

इस इवेंट में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, निर्देशक नितेश तिवारी और ए. आर. रहमान समेत फिल्म से जुड़े कई लोग मौजूद रहे. इस दौरान रणबीर ने अपने किरदार को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने बताया कि भगवान राम का रोल मिलने पर उनके मन में क्या चल रहा था और शुरुआत में उन्हें क्यों लगा कि वो इस किरदार के लिए सही नहीं हैं.

'मुझे नहीं लगता था कि मैं इस किरदार के लायक हूं'

जब इवेंट में रणबीर कपूर स्टेज पर पहुंचे, तो वहां मौजूद दर्शकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद एक्टर ने फिल्म का हिस्सा बनने के अपने अनुभव शेयर किए. रणबीर ने बताया कि जब उन्हें भगवान राम का किरदार निभाने का ऑफर मिला, तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ.

 
 
 
 
 
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एक्टर ने कहा, 'जब मुझे प्रभु श्री राम का रोल ऑफर हुआ था, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे पर्दे पर श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है. मुझे नहीं लगता था कि मैं इसके लायक हूं. मेरे मन में कई सवाल थे. क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं उन करोड़ों लोगों की आस्था और इस जिम्मेदारी के साथ न्याय कर पाऊंगा, जिनके दिलों में भगवान राम बसते हैं?'

इस वजह से रणबीर कपूर ने फिल्म के लिए भरी हामी

रणबीर कपूर ने बताया कि शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रोल को निभाएं या नहीं. उन्होंने फिल्म करने का फैसला क्यों लिया, इसका खुलासा भी किया. रणबीर ने कहा, 'लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है. खुद को बदलने, भगवान राम, रामायण, हमारी संस्कृति और इतिहास को समझने का मौका है.'

 
 
 
 
 
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इसके बाद उन्होंने फिल्म की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया. रणबीर ने कहा, 'मैं पूरी कास्ट और क्रू का शुक्रिया अदा करता हूं. नितेश (तिवारी), नमित (मल्होत्रा), यश बॉस, रवि (दुबे), साई (पल्लवी), रकुल (प्रीत सिंह) और इस फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति का धन्यवाद. हमने बहुत प्यार, साफ नीयत और विनम्रता के साथ काम किया है, ताकि हम आपके लिए ऐसी फिल्म बना सकें, जो आपके दिल तक पहुंचे.'

 
 
 
 
 
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5 नवंबर को रिलीज होगी 'रामायण'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे. 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. वहीं, इसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
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