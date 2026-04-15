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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं बेहोश हो गया था', वैष्णव देवी में अक्षय कुमार के साथ हुआ था चमत्कार, मां की आस्था ने बचाई जान

'मैं बेहोश हो गया था', वैष्णव देवी में अक्षय कुमार के साथ हुआ था चमत्कार, मां की आस्था ने बचाई जान

Akshay Kumar Interview: अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने बचपन का एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया. माता-पिता की आस्था के बीच एक चमत्कार हुआ था, जिसने उनकी जान बचाई था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच उन्होंने अपने बचपन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बचपन की ये कहानी उनकी एक यात्रा से जुड़ी है, जो डरावनी स्थिति में बदल गई थी. हालांकि बाद में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसपर उन्हें बहुत भरोसा है. 

बुखार से बेहोश हो गए थे अक्षय 

एचटी सिटी से बात करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि उनके माता-पिता ने वैष्णो देवी मंदिर में बच्चे के लिए प्रार्थना की थी. उन्होंने भगवान से कहा था कि उन्हें एक बच्चा दें, भले ही वो शरारती ही क्यों न हो. इसके एक साल बाद उनका जन्म हुआ. जब वो छोटे थे, तो उनके माता-पिता उन्हें लेकर दोबारा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए. लेकिन इस बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तेज बुखार हो गया, जो 103 से 104 डिग्री तक पहुंच गया और वो बेहोश हो गए. उस समय कटरा में डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को तुरंत दिल्ली ले जाए क्योंकि वहां बेहतर इलाज हो जाएगा. 

हालांकि, उनकी मां माता के दरबार तक गई और अपनी यात्रा को पूरा किया. उन्हें लाल कपड़े पहनाकर मंदिर ले जाया गया, जहां उनके माता-पिता ने रोते हुए प्रार्थना की थी. इसी बीच एक अजनबी ने उनके पिता से कहा कि आपका बेटा बहुत प्यारी मुस्कान देता है. जब उनके पिता ने देखा, तो अक्षय मुस्कुरा रहे थे और बुखार भी अचानक उतर गया. अक्षय मानते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था.

जल्द रिलीज हो रही है भूत बंगला 

वर्कफ्रंट की बात करें, तो अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर फैंस में काफी उत्साह है. इस फिल्म के जरिए वो एक बार फिर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं. उनकी जोड़ी पहले भी कई हिट फिल्में दे चुकी है. फिल्म में तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन से बनी ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 15 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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Akshay Kumar Bhooth Bangla
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