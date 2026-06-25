जब 18 महीने तक अक्षय कुमार ने बिना सैलरी किया काम, हैरान कर देगी वजह

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने जीवन में बहुत कड़ा संघर्ष किया है. आज वो इंडस्ट्री के सबसे महंगे, सबसे रईस और सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी है. उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने डेढ़ साल तक बिना पैसे लिए एक नौकरी की थी. इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी.

बॉलीवुड में आने से पहले क्या करते थे अक्षय कुमार?

अक्षय कुमार ने साल 1987 की फिल्म 'आज' में कुछ सेकंड का रोल किया था. वहीं साल 1991 में आई फिल्म 'सौगंध' से बतौर लीड हीरो डेब्यू किया था. एक्टर बनने से पहले अक्षय ने कई तरह के छोटे-मोटे काम किए थे. इनमें मार्शल आर्ट्स सिखाना, शेफ, वेटर, कोलकाता में एक ट्रैवल एजेंसी में और एक जूलरी की शॉप पर काम करना भी शामिल हैं.

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डेढ़ साल तक बिना सैलरी की थी ये नौकरी

अक्षय कुमार जब मार्शल आर्ट्स सिखाते थे उन दिनों किसी ने उन्हें मॉडलिंग में ट्राई करने के लिए कहा था. हालांकि उनके पास अपना पोर्टफ़ोलियो शूट कराने के लिए पैसे नहीं थे. ऐसे में अक्षय कुमार ने मशहूर फोटोग्राफर जयेश सेठ के यहां 18 महीने तक फ्री में काम किया था. जिससे कि वो अपना पोर्टफ़ोलियो तैयार करा सकें. इसके बाद वो ऑडिशन देने के लिए जाया करते थे. अक्षय खुद ये खुलासा अपने कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं.

अक्षय कुमार की बेहतरीन फिल्में

अक्षय कुमार को बॉलीवुड में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं. उनकी डेब्यू फिल्म सौगंध जनवरी 1991 में रिलीज हुई थी. अक्षय ने अपनी पहचान मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जानवर, धड़कन, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, सूर्यवंशी, टॉयलेट, गुड न्यूज, केसरी, स्पेशल 26, बेबी, नमस्ते लंदन और वेलकम जैसी फिल्मों से बनाई है.

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कल रिलीज हो रही है 'वेलकम टू द जंगल'

अक्षय कुमार पहली बार हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आए थे. जबकि अब वो 'वेलकम टू द जंगल' लेकर आ रहे हैं. 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही ये फिल्म तगड़ी कमाई कर सकती है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ और परेश रावल सहित 30 से ज्यादा स्टार्स नजर आएंगे.