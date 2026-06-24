अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को थिएटर में दस्तक देगी. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. अब खबरें हैं कि फैंस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ाने के लिए मेकर्स 'धुरंधर' वाली स्ट्रैटजी अपना रहे हैं. 'धुरंधर' से पेड प्रिव्यूज वाले कल्चर ने बॉलीवुड में जगह बना ली है.

पेड प्रिव्यूज कल्चर

'धुरंधर 2' की रिलीज से एक दिन पहले शाम 5 बजे से पेड प्रिव्यूज रखे गए थे, ताकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बूस्ट हो सकते. इसका फायदा भी फिल्म को मिला. इसके बाद हॉरर कॉमेडी 'भूत बंगला' के भी रिलीज से एक दिन पहले रात में पेड प्रिव्यूज हुए थे.

कल देख पाएंगे 'वेलकम टू द जंगल'

अब 'वेलकम टू द जंगल' के भी एक दिन पहले पेड प्रिव्यू शुरू होने की खबरें हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 जून से 'वेलकम टू द जंगल' के रात साढ़े 7 बजे से पेड प्रिव्यूज होंगे. पेड प्रिव्यूज की बुकिंग भी शुरू हो गई है.

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फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

फिल्म की बात करें तो ये कॉमेडी ड्रामा है. इस फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स हैं. अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदसानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा सहित कई स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. वहीं A.A. Nadiadwala और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है.

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फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसे फैंस ने काफी पसंद किया. इस फिल्म में एक भोजपुरी सॉन्ग भी है. भोजपुरी सॉन्ग घिस घिस में अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस अक्षरा सिंह नजर आई हैं. वहीं हाल ही में फिल्म का एक और गाना रिलीज हुआ है. ये गाना पैसे से रिलेटेड है.