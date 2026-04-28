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पहली बार वामिका गब्बी ने छुआ 100 करोड़ का आंकड़ा, 'भूत बंगला' के लिए फैंस को कहा शुक्रिया
Bhooth Bangla: वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. अब फिल्म की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री पर वामिका ने पोस्ट शेयर किया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ बनी है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. 17 अप्रैल को रिलीज हुई ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. 'भूत बंगला' वामिका गब्बी की पहली फिल्म है, जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई की है. वामिका ने फिल्म के 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की है.
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Published at : 28 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Wamiqa Gabbi
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