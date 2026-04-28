वामिका ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'मेरी पहली 100 करोड़ी फिल्म. प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और एकता कपूर का शुक्रिया. साथ ही पूरी कास्ट और क्रू का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया और अपना सब कुछ दे दिया.'