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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपहली बार वामिका गब्बी ने छुआ 100 करोड़ का आंकड़ा, 'भूत बंगला' के लिए फैंस को कहा शुक्रिया

पहली बार वामिका गब्बी ने छुआ 100 करोड़ का आंकड़ा, 'भूत बंगला' के लिए फैंस को कहा शुक्रिया

Bhooth Bangla: वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. अब फिल्म की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री पर वामिका ने पोस्ट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Bhooth Bangla: वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. अब फिल्म की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री पर वामिका ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ बनी है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. 17 अप्रैल को रिलीज हुई ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. 'भूत बंगला' वामिका गब्बी की पहली फिल्म है, जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई की है. वामिका ने फिल्म के 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की है.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने पहली बार 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूआ है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'भूत बंगला' के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने पहली बार 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूआ है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'भूत बंगला' के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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वामिका ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'मेरी पहली 100 करोड़ी फिल्म. प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और एकता कपूर का शुक्रिया. साथ ही पूरी कास्ट और क्रू का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया और अपना सब कुछ दे दिया.'
वामिका ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'मेरी पहली 100 करोड़ी फिल्म. प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और एकता कपूर का शुक्रिया. साथ ही पूरी कास्ट और क्रू का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया और अपना सब कुछ दे दिया.'
Published at : 28 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Wamiqa Gabbi

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