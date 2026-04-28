'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की कहानी महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में संजय दत्त अफजल खान की भूमिका निभाने वाले हैं. चलिए जानते हैं आखिर ये इतिहास का खौफनाक योद्धा कौन था.

बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था अफजल खान

'राजा शिवाजी' में संजय दत्त के किरदार को लेकर दर्शकों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. दरअसल, अफजल खान को भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और खौफनाक योद्धाओं में से एक माना जाता है. अफजल खान बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था, जिसे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को परास्त करने के लिए भेजा गया था. वो अपनी क्रूरता, विशाल कद-काठी और युद्ध कौशल के लिए मशहूर था.

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अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था ये योद्धा

इतिहास में अफजल खान को 1659 में हुई शिवाजी और अफजल खान की ऐतिहासिक मुलाकात के लिए जाना जाता है. वो सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के भरोसेमंद सैन्य कमांडर था और कई सैन्य अभियानों में उसकी अहम भूमिका रही और वो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात था. जब छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति बढ़ने लगी थी तो बीजापुर सल्तनत ने उन्हें रोकने के लिए अफजल खान को भेजा था. उसका मकसद शिवाजी को खत्म कर मराठा शक्ति को दबाने का था.

शिवाजी महाराज को मारने की रची साजिश

अफजल खान ने छल से शिवाजी महाराज को मारने की योजना बनाई थी. उसने दोस्ती का दिखावा करते हुए मुलाकात का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश रच रखी थी. हालांकि, शिवाजी महाराज उसकी मंशा को भांप चुके थे. उन्होंने अपने बचाव के लिए 'वाघनख' नामक हथियार का उपयोग किया और आत्मरक्षा में अफजल खान को मार दिया. ये घटना मराठा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है.

आमने-सामने होंगे संजय दत्त और रितेश देशमुख

बता दें कि राजा शिवाजी में छत्रपति शिवाजी महराज का किरदार एक्टर रितेश देशमुख निभा रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त (अफजल खान) और रितेश देशमुख (छत्रपति शिवाजी महराज) के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी.

संजय दत्त अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और गहराई वाले अभिनय के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उनसे इस किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाने की उम्मीद की जा रही है. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है.

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