हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा

'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा

Who Is Afzal Khan: एक्टर संजय दत्त जल्द ही फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो अफजल खान का रोल प्ले कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं आखिर ये इतिहास का खौफनाक योद्धा कौन था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Apr 2026 11:48 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की कहानी महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में संजय दत्त अफजल खान की भूमिका निभाने वाले हैं. चलिए जानते हैं आखिर ये इतिहास का खौफनाक योद्धा कौन था. 

बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था अफजल खान
'राजा शिवाजी' में संजय दत्त के किरदार को लेकर दर्शकों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. दरअसल, अफजल खान को भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और खौफनाक योद्धाओं में से एक माना जाता है. अफजल खान बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था, जिसे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को परास्त करने के लिए भेजा गया था. वो अपनी क्रूरता, विशाल कद-काठी और युद्ध कौशल के लिए मशहूर था.

ये भी पढ़ें:- Raja Shivaji Star Cast Fees: 'राजा शिवाजी' के स्टारकास्ट की फीस, रितेश देशमुख ने वसूली मोटी रकम, अभिषेक बच्चन-संजय दत्त भी नहीं रहे पीछे

अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था ये योद्धा
इतिहास में अफजल खान को 1659 में हुई शिवाजी और अफजल खान की ऐतिहासिक मुलाकात के लिए जाना जाता है. वो सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के भरोसेमंद सैन्य कमांडर था और कई सैन्य अभियानों में उसकी अहम भूमिका रही और वो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात था. जब छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति बढ़ने लगी थी तो बीजापुर सल्तनत ने उन्हें रोकने के लिए अफजल खान को भेजा था. उसका मकसद शिवाजी को खत्म कर मराठा शक्ति को दबाने का था. 

राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा

शिवाजी महाराज को मारने की रची साजिश
अफजल खान ने छल से शिवाजी महाराज को मारने की योजना बनाई थी. उसने दोस्ती का दिखावा करते हुए मुलाकात का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश रच रखी थी. हालांकि, शिवाजी महाराज उसकी मंशा को भांप चुके थे. उन्होंने अपने बचाव के लिए 'वाघनख' नामक हथियार का उपयोग किया और आत्मरक्षा में अफजल खान को मार दिया. ये घटना मराठा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है.

आमने-सामने होंगे संजय दत्त और रितेश देशमुख
बता दें कि राजा शिवाजी में छत्रपति शिवाजी महराज का किरदार एक्टर रितेश देशमुख निभा रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त (अफजल खान) और रितेश देशमुख (छत्रपति शिवाजी महराज) के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी. 

राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा

संजय दत्त अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और गहराई वाले अभिनय के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उनसे इस किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाने की उम्मीद की जा रही है. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है. 

ये भी पढ़ें:- रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका

और पढ़ें
Published at : 28 Apr 2026 11:48 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Riteish Deshmukh Afzal Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा
'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा
बॉलीवुड
अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल
अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'5 मिनट शादी में जाकर कमा लूंगा...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस
'5 मिनट शादी में...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस
बॉलीवुड
Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' और 'माइकल' का आतंक, रेंग रही ये फिल्म, जानिए मंगलवार को कैसा रहा 'धुंरधर 2' का हाल
बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' और 'माइकल' का आतंक, जानिए मंगलवार को कैसा रहा 'धुंरधर 2' का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
UP News: पिता-भाइयों को उम्रकैद, बेटी का 'शोले' स्टाइल हंगामा! | Viral Video | ABP News
Pratima Mishra: बंगाल में IPS पर आरोपों से मचा बवाल | West Bengal Election | Ajay Pal Sharma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
बिहार
बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका
बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget