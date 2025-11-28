'इश्क हुआ...', अजय देवगन ने काजोल के लिए लिखा रोमांटिक पोस्ट, आखिरी फोटो पर फिदा हुए फैंस

अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के क्यूट कपल हैं. दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आते हैं. इस कपल की लव स्टोरी बहुत ही खास है. फिल्म के सेट से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी. दोनों आज भी एक-दूसरे के लिए रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हैं. अजय और काजोल ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी सबसे खास फिल्म इश्क है. जिसे आज 28 साल पूरे हो गए हैं.

फिल्म इश्क में अजय देवगन, काजोल, आमिर खान और जूही चावला लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म में अजय और काजोल की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था और असल लाइफ में भी उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी ही है. फिल्म के 28 साल पूरे होने पर अजय ने काजोल के लिए एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें आखिरी फोटो देखकर आप कहेंगे अजय कितने क्यूट हैं.

अजय हुए रोमांटिक

अजय देवगन ने फिल्म से काजोल के साथ फोटो शेयर की जिसमें दोनों एक-दूसरे को हग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो के नीचे लिखा- इश्क हुआ. दूसरी उन्होंने अपनी शादी की फोटो शेयर की है. उसके नीचे उन्होंने लिखा- कैसे हुआ. तीसरी उन्होंने दोनों बच्चों के साथ फोटो शेयर की है. जिसके नीचे लिखा- अच्छा हुआ. अजय ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'जैसे हुआ, अच्छा ही हुआ है. 28 साल इश्क के.'

फैंस ने किए कमेंट

अजय देवगन के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-साल पूरे हो गए हैं आपकी शादी हुए आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद दिल से. दूसरे ने लिखा- सबसे प्यारा कपल.

बता दें अजय देवगन और काजोल 24 फरवरी 1999 को शादी के बंधन में बंधे थे. उन्होंने सीक्रेटली शादी की थी. इस कपल के दो बच्चे- एक बेटी और एक बेटा है. काजोल की बेटी निसा के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस इंतजार कर रहे हैं. मगर उनका अभी इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है.

