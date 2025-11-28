हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इश्क हुआ...', अजय देवगन ने काजोल के लिए लिखा रोमांटिक पोस्ट, आखिरी फोटो पर फिदा हुए फैंस

'इश्क हुआ...', अजय देवगन ने काजोल के लिए लिखा रोमांटिक पोस्ट, आखिरी फोटो पर फिदा हुए फैंस

Ajay Devgn Post: अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है जिसमें से एक इश्क है. इस फिल्म को आज 28 साल पूरे हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के क्यूट कपल हैं. दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आते हैं. इस कपल की लव स्टोरी बहुत ही खास है. फिल्म के सेट से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी. दोनों आज भी एक-दूसरे के लिए रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हैं. अजय और काजोल ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी सबसे खास फिल्म इश्क है. जिसे आज 28 साल पूरे हो गए हैं.

फिल्म इश्क में अजय देवगन, काजोल, आमिर खान और जूही चावला लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म में अजय और काजोल की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था और असल लाइफ में भी उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी ही है. फिल्म के 28 साल पूरे होने पर अजय ने काजोल के लिए एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें आखिरी फोटो देखकर आप कहेंगे अजय कितने क्यूट हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

अजय हुए रोमांटिक

अजय देवगन ने फिल्म से काजोल के साथ फोटो शेयर की जिसमें दोनों एक-दूसरे को हग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो के नीचे लिखा- इश्क हुआ. दूसरी उन्होंने अपनी शादी की फोटो शेयर की है. उसके नीचे उन्होंने लिखा- कैसे हुआ. तीसरी उन्होंने दोनों बच्चों के साथ फोटो शेयर की है. जिसके नीचे लिखा- अच्छा हुआ. अजय ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'जैसे हुआ, अच्छा ही हुआ है. 28 साल इश्क के.'

फैंस ने किए कमेंट

अजय देवगन के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-साल पूरे हो गए हैं आपकी शादी हुए आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद दिल से. दूसरे ने लिखा- सबसे प्यारा कपल.

बता दें अजय देवगन और काजोल 24 फरवरी 1999 को शादी के बंधन में बंधे थे. उन्होंने सीक्रेटली शादी की थी. इस कपल के दो बच्चे- एक बेटी और एक बेटा है. काजोल की बेटी निसा के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस इंतजार कर रहे हैं. मगर उनका अभी इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में फिल्म '120 बहादुर' टैक्स फ्री, फरहान अख्तर ने सीएम रेखा गुप्ता का जताया आभार

Published at : 28 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Tags :
Ishq Kajol Ajay Devgn
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement

वीडियोज

Goa और Karnataka के दौरे पर PM Modi, योजनाओं समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
Canada में Kapil Sharma के कैफे पर गोली चलाने वाला हुआ गिरफ्तार । Delhi Police
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर,पूछ रहा बेटा कि कहां हैं अब्बू इमरान खान ? । Breaking News
देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
शहीद मेजर मोहित शर्मा के पैरेंटस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ‘धुरंधर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
शहीद मेजर मोहित शर्मा के पैरेंटस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ‘धुरंधर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
यूटिलिटी
बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
जनरल नॉलेज
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget