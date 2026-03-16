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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Advance Booking Day 1: ‘धुरंधर 2’ ने 'बॉर्डर 2' के परखच्चे उड़ा दिए, 'पुष्पा 2' और 'जवान' को मात देकर बना सकती है ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Advance Booking Day 1: ‘धुरंधर 2’ ने 'बॉर्डर 2' के परखच्चे उड़ा दिए, 'पुष्पा 2' और 'जवान' को मात देकर बना सकती है ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Advance Booking Day 1: ‘धुरंधर 2’ की शानदार एडवांस बुकिगं हो रही है. इसने प्री सेल में बॉर्डर 2 को मात दे दी है. क्या ये टॉप 5 ऑल टाइम हाईएस्ट एडवांस बुकिंग में शामिल हो पाएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Mar 2026 12:20 PM (IST)
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रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर द रिवेंज’ या ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है. उससे पहले इस फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रीह है. दरअसल आदित्य धर द्वारा निर्देशित, इस फिल्म के पहले पार्ट ने दिसंबर 2025 में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी. इस कारण इसके सीक्वल से उम्मीदें और भी ज्यादा है जिसके चलते फैंस में धुरंधर 2 के लिए क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच चुका है.

इन सबके बीच फिल्म के लिए जैसे-जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, ट्रेड एनालिस्ट्स का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि क्या यह फ़िल्म अब तक की सबसे ज़्यादा हिंदी एडवांस बुकिंग वाली टॉप पाँच फ़िल्मों में जगह बना पाएगी?

धुरंधर 2 ने कितनी कर ली एडवांस बुकिंग? 
रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले ही ज़बरदस्त धूम मचा रही है. पेड प्रीव्यू को मिले हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स के बाद अब इसे रिलीज के पहले दिन की एडवांस बुकिंग में भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. नेशनल सिनेमा चेन (PVR Inox और Cinepolis) में शानदार बिक्री के चलते, भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर बुकिंग तेज़ी से हो रही है. कल शो की संख्या लगभग 11,200 थी, और जैसा कि उम्मीद थी, पूरे देश में शो की संख्या बढ़ गई है, अब ये नंबर्स लगभग 13,400 हो गई है. अभी तीन दिन और बाकी हैं, इसलिए उम्मीद है कि शो की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और यह 15,000 के पार पहुंच जाएगी. एग्ज़िबिटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती फ़िल्म का लगभग 4 घंटे का लंबा रनटाइम है. इतने लंबे रनटाइम का असर शो की कुल संख्या पर पड़ रहा है.

  • फिर भी सोमवार सुबह 11 बजे तक सैकनिल्क के आंकड़ो के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने पूरे देश में ओपनिंग डे के लिए 3.12 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे हैं.
  • भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की एडवांस बुकिंग से ही 14.62 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है.
  •  अभी इसकी रिलीज में तीन दिन और बाकी हैं, ऐसे में इसके 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की पूरी गुंजाइश है.

प्री सेल में बॉर्डर 2 को दी मात
इसी बीच, इसने 'बॉर्डर 2' को पीछे छोड़ते हुए, 2026 में किसी भी बॉलीवुड फ़िल्म के लिए पहले दिन की सबसे ज़्यादा प्री-सेल्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि 'बॉर्डर 2' ने 12.5 करोड़ रुपये की टिकटें बेची थीं. बता दें कि 2026 की सभी भारतीय फ़िल्मों में, प्रभास की 'द राजा साब' ने पहले दिन की सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 15.31 करोड़ रुपये की टिकटें बिकी हैं. रणवीर सिंह की फ़िल्म न 'द राजा साब' इस आँकड़े को पीछे छोड़ने से इंचभर दूर है. जिसके बाद ये इस साल की सबसे बड़ी प्री सेल का रॉर्ड अपने नाम कर लेगी. भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर एक तूफ़ान आने का संकेत है!

किस वर्जन में हो रही सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग
बता दें कि धुरंधर 2 की पहले दिन की एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन का है, जिसके करीब 2.9 लाख टिकट बिके हैं.

  •  इसके बाद तेलुगू डब्ड वर्जन का नंबर आता है, जिसके करीब 14 हज़ार टिकट बिके हैं.
  •  तमिल वर्जन में इसके 7.8 हज़ार से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं.
  • वहीं मलयालम वर्जन के करीब 225 टिकट बिके हैं, और उसके बाद कन्नड़ वर्जन के 22 टिकट बिके हैं

हिंदी एडवांस बुकिंग वाली टॉप 5 फ़िल्मों में जगह बना पाएगी?
टॉप 5 की एलीट लिस्ट में शामिल होने के लिए, 'धुरंधर 2' को सबसे पहले 'एनिमल' के 29.25 करोड़ के बेंचमार्क को पार करना होगा. मौजूदा रिकॉर्ड-होल्डर्स में 'केजीएफ 2' अभी भी इस लिस्ट में सबसे आगे है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी फ़िल्म है जिसने हिंदी एडवांस सेल्स में 40 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. वहीं, 'बाहुबली 2' साल 2017 में ओपनिंग डे की ग्रॉस एडवांस बुकिंग से 37.53 करोड़ की कमाई की थी, जो कई सालों तक एक रिकॉर्ड बना रहा.

अब तक की सबसे ज़्यादा हिंदी एडवांस बुकिंग (ओपनिंग डे ग्रॉस)

  • केजीएफ चैप्टर 2- 40.65 करोड़ रुपये
  • बाहुबली 2- 37.53 करोड़ रुपये
  • पुष्पा 2- 37.30 करोड़ रुपये
  • जवान- 37.24 करोड़ रुपये
  • एनिमल- 29.25 करोड़ रुपये
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Published at : 16 Mar 2026 11:54 AM (IST)
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