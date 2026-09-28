ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक इंटरव्यू के लिए बुक कर लिया था कमरा, जानें पूरा मामला

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से फैंस का दिलों में खास जगह बनाई. ऐश्वर्या आज किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं हैं. इतना नेम-फेम होने के बावजूद वो जमीन से जुड़ी हुई हैं.

जर्नलिस्ट विक्की ललवानी ने ऐश्वर्या राय से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे ऐश्वर्या ने इंटरव्यू के लिए होटल रूम बुक किया.

विक्की ललवानी ने बताया, 'कुछ समय पहले मैं ऐश्वर्या संग इंटरव्यू करना चाह रहा था. ये हमारी तरफ से शेड्यूल था. उनके पीआर की तरफ से हमें कहा गया कि आप एक अच्छा सा रूम या सूट बुक कर दो इंटरव्यू के लिए. मैं उस वक्त जिस ऑफिस में काम कर रहा था, वहां ज्यादा खर्चे नहीं होते थे. तो उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बहुत डिले किया इंटरव्यू, मतलब वो इंडयारेक्टली मना कर रहे थे. और ऐश्वर्या राय इंतजार कर रही हैं कि कल इंटरव्यू है.'

आगे विक्की ने बताया, 'मैंने उसके पीआर को फोन करके बोला कि तुम बुक कर दो, मैं खुद अपने पैसों से भर दूंगा. तो 10 मिनट बाद मेरे पास उनकी तरफ से कॉल आया कि ऐश्वर्या इंटरव्यू कर रही हैं और उन्होंने रूम बुक कर लिया है. ऐश्वर्या ने मुझे एक्सक्लुसिव इंटरव्यू दिया.'

पीआर को लेकर विक्की ललवानी ने कहा ये

इसके अलावा विक्की ने सेलेब्स के पीआर को लेकर भी रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि कैसे पीआर सेलेब्स को कंट्रोल करता है. विक्की ने कहा, 'कियारा आडवाणी की जब शादी होने वाली थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ. तो मुझे 2-3 महीने पहले पता चल गया था. मुझे ये याद नहीं कि ये स्टोरी किसने ब्रेक की थी. लेकिन मैं जब उनसे मिला तो मुझे कहा गया कि आप उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे. वो ग्रुप इंटरव्यू था. मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस वक्त उसके साथ कौन बैठा था. मैंने उनको आखिर में पूछा कि कियारा अगर मैं आपसे न पूछूं तो ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा कि ये सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीने में आपकी शादी होने वाली है. तो फिर वहां पीआर आ गई. मुझे बोला गया कि आप ये नहीं चला सकते. मुझे ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है.'