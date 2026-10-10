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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के पांचवें दिन पहनें हरा, आलिया भट्ट से जान्हवी कपूर तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई

नवरात्रि के पांचवें दिन पहनें हरा, आलिया भट्ट से जान्हवी कपूर तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई

नवरात्रि के पांचवें दिन हरे रंग में सजने का प्लान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनें? तो आप एक्ट्रेसेस के इन स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 10 Oct 2026 10:20 PM (IST)
नवरात्रि के पांचवें दिन हरे रंग में सजने का प्लान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनें? तो आप एक्ट्रेसेस के इन स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

नवरात्रि के पांचवें दिन अगर आप भी हरे रंग के आउटफिट से अपने लुक में चार चांद लगाना चाहती हैं तो एक बार बॉलीवुड की इन हसीनाओं के फेस्टिव लुक्स पर नजर डाल लीजिए, आपको इन लुक्स से अपने लिए कोई न कोई आइडिया मिल ही जाएगा.

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ग्रीन सूट में यामी का ये लुक काफी एलिगेंट है.उनके सूट में गोल्डन कलर का वर्क भी है और दुपट्टे में भी गोल्डन लेस लगी हुई है. इसके साथ उन्होंने कानों में खूबसूरत झुमके पहने है, जो उनकी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं. बालों को उन्होंने पीछे की तरफ बांधा है, लेकिन आधे बालों को आगे रखा है. अगर आप सिंपल और कंपर्टेबल कुछ पहनना चाहती हैं तो इस तरह का सूट पहन सकती हैं.
ग्रीन सूट में यामी का ये लुक काफी एलिगेंट है.उनके सूट में गोल्डन कलर का वर्क भी है और दुपट्टे में भी गोल्डन लेस लगी हुई है. इसके साथ उन्होंने कानों में खूबसूरत झुमके पहने है, जो उनकी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं. बालों को उन्होंने पीछे की तरफ बांधा है, लेकिन आधे बालों को आगे रखा है. अगर आप सिंपल और कंपर्टेबल कुछ पहनना चाहती हैं तो इस तरह का सूट पहन सकती हैं.
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आलिया भट्ट स्लीवलेस ब्लाउज के साथ इस सिल्क साड़ी में लाजवाब लग रही हैं. उन्होंने इसके साथ बड़े-बड़े झुमके पहने है. वहीं उनके व्हाइट नेल एक्सटेंशंस भी काफी अट्रैक्टिव हैं. लेकिन उनकी बिंदी पूरे लुक में चार चांद लगा रही है. सटल मेकअप और स्लीक बन के साथ उनका ये लुक काफी एलिगेंट है.
आलिया भट्ट स्लीवलेस ब्लाउज के साथ इस सिल्क साड़ी में लाजवाब लग रही हैं. उन्होंने इसके साथ बड़े-बड़े झुमके पहने है. वहीं उनके व्हाइट नेल एक्सटेंशंस भी काफी अट्रैक्टिव हैं. लेकिन उनकी बिंदी पूरे लुक में चार चांद लगा रही है. सटल मेकअप और स्लीक बन के साथ उनका ये लुक काफी एलिगेंट है.
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कृति सेनन का ये लुक पार्टी के लिए बेहद गॉर्जियस है. ग्रीन की इस शेड पर व्हाइट रंग भी खूब जंच रहा है. कृति ने इस फेस्टिव आउटफिट को व्हाइट कलर की जूतियों के साथ पेयर किया है. न के बराबर हल्का मेकअप और खुले बाल उनकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं.
कृति सेनन का ये लुक पार्टी के लिए बेहद गॉर्जियस है. ग्रीन की इस शेड पर व्हाइट रंग भी खूब जंच रहा है. कृति ने इस फेस्टिव आउटफिट को व्हाइट कलर की जूतियों के साथ पेयर किया है. न के बराबर हल्का मेकअप और खुले बाल उनकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं.
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सोनम कपूर इस लहंगे में बहुत क्लासी और हसीन लग रही हैं. उन्होंने पूरी तरह ग्रीन को अवॉइड करते हुए ब्लाउज और दुपट्टे को ग्रीन रखा है, वहीं उनके ब्राउन लहंगे में ग्रीन कलर का प्रिंट है. उनका सटल मेकअप और कानों के इयरिंग्स इस लुक को खास बना रहे हैं. आप ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकती हैं.
सोनम कपूर इस लहंगे में बहुत क्लासी और हसीन लग रही हैं. उन्होंने पूरी तरह ग्रीन को अवॉइड करते हुए ब्लाउज और दुपट्टे को ग्रीन रखा है, वहीं उनके ब्राउन लहंगे में ग्रीन कलर का प्रिंट है. उनका सटल मेकअप और कानों के इयरिंग्स इस लुक को खास बना रहे हैं. आप ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकती हैं.
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जान्हवी कपूर ब्लू ब्लाउज के साथ इस ग्रीन साड़ी में कहर ढा रही हैं. उनकी साड़ी पर सिर्फ एक पतला सा बॉर्डर है, लेकिन फिर भी उनका ये लुक बहुत ही शानदार लग रहा है. उन्होंने इसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी है, जिससे पूरा ध्यान उनकी साड़ी और फेस की स्माइल पर ही रहता है. अगर आपका सिंपल और हल्की साड़ी पहनने का मन है तो आप इस तरह की कोई साड़ी पहन सकती हैं.
जान्हवी कपूर ब्लू ब्लाउज के साथ इस ग्रीन साड़ी में कहर ढा रही हैं. उनकी साड़ी पर सिर्फ एक पतला सा बॉर्डर है, लेकिन फिर भी उनका ये लुक बहुत ही शानदार लग रहा है. उन्होंने इसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी है, जिससे पूरा ध्यान उनकी साड़ी और फेस की स्माइल पर ही रहता है. अगर आपका सिंपल और हल्की साड़ी पहनने का मन है तो आप इस तरह की कोई साड़ी पहन सकती हैं.
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श्रीलीला का ये लुक काफी फ्रेश और ट्रेंडी है. उनकी ग्रीन साड़ी पर यूनीक गोल्डन वर्क है. वहीं उनका ब्लाउज साड़ी को बेहद मॉर्डन लुक दे रहा है. इसके साथ उन्होंने ऊंची पोनी टेल की हुई है. अगर आप कुछ हटके पहनना चाहती हैं, तो कुछ ऐसा पहन सकती हैं.
श्रीलीला का ये लुक काफी फ्रेश और ट्रेंडी है. उनकी ग्रीन साड़ी पर यूनीक गोल्डन वर्क है. वहीं उनका ब्लाउज साड़ी को बेहद मॉर्डन लुक दे रहा है. इसके साथ उन्होंने ऊंची पोनी टेल की हुई है. अगर आप कुछ हटके पहनना चाहती हैं, तो कुछ ऐसा पहन सकती हैं.
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अगर आप सिर्फ ग्रीन कलर का कुछ नहीं पहनना चाहती तो आप मृणाल ठाकुर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इस साड़ी के साछ उन्होंने गले में हेवी नेकलेस पहना है, वहीं उनके नाक की नथ बेहद खूबसूरत लग रही है. उन्होंने बालों का हाई बन बनाया हुआ है. उनकीं आंखों का मेकअप उनके लुक को और शानदार बना रहा है.
अगर आप सिर्फ ग्रीन कलर का कुछ नहीं पहनना चाहती तो आप मृणाल ठाकुर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इस साड़ी के साछ उन्होंने गले में हेवी नेकलेस पहना है, वहीं उनके नाक की नथ बेहद खूबसूरत लग रही है. उन्होंने बालों का हाई बन बनाया हुआ है. उनकीं आंखों का मेकअप उनके लुक को और शानदार बना रहा है.
Published at : 10 Oct 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Navratri 2026

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