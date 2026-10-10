नवरात्रि के पांचवें दिन पहनें हरा, आलिया भट्ट से जान्हवी कपूर तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई

जान्हवी कपूर ब्लू ब्लाउज के साथ इस ग्रीन साड़ी में कहर ढा रही हैं. उनकी साड़ी पर सिर्फ एक पतला सा बॉर्डर है, लेकिन फिर भी उनका ये लुक बहुत ही शानदार लग रहा है. उन्होंने इसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी है, जिससे पूरा ध्यान उनकी साड़ी और फेस की स्माइल पर ही रहता है. अगर आपका सिंपल और हल्की साड़ी पहनने का मन है तो आप इस तरह की कोई साड़ी पहन सकती हैं.