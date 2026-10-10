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नवरात्रि के पांचवें दिन पहनें हरा, आलिया भट्ट से जान्हवी कपूर तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई
नवरात्रि के पांचवें दिन हरे रंग में सजने का प्लान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनें? तो आप एक्ट्रेसेस के इन स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
नवरात्रि के पांचवें दिन अगर आप भी हरे रंग के आउटफिट से अपने लुक में चार चांद लगाना चाहती हैं तो एक बार बॉलीवुड की इन हसीनाओं के फेस्टिव लुक्स पर नजर डाल लीजिए, आपको इन लुक्स से अपने लिए कोई न कोई आइडिया मिल ही जाएगा.
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Published at : 10 Oct 2026 10:20 PM (IST)
Tags :Navratri 2026
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