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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर महा-प्रलय, 'जेलर 2' से टकराएंगी 4 फिल्में, किसका मनेगा दशहरा?

इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर महा-प्रलय, 'जेलर 2' से टकराएंगी 4 फिल्में, किसका मनेगा दशहरा?

This Friday Box office Clash: बॉक्स ऑफिस पर इस फ्राइडे महा-प्रलय उठने वाला है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 5 फिल्मों का क्लैश होना तय है. इसमें सारी फिल्में बड़ी बजट की और बहुचर्चित हैं. देखिए लिस्ट...

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 03:08 PM (IST)
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This Friday Box office Clash: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का टकराव तो आज कल आम हो गया है. हर हफ्ते ही किसी ना किसी फिल्म के बीच क्लैश देखने के लिए मिलता है. इसमें कई बार तो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों का आपसी टकराव हो जाता है. ऐसे में इस दशहरा 2026 यानी कि फ्राइडे को साउथ वर्सेज बॉलीवुड होने वाला है और ये बड़ा क्लैश है.

दशहरा 2026 पर एक दो नहीं पांच बॉलीवुड और साउथ फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इसमें देखना होगा कि अब किसका दशहरा मनेगा. रजनीकांत की 'जेलर 2' से इस हफ्ते चार फिल्म फिल्में आने वाली हैं, जिन्हें 16 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा. चलिए बताते हैं कौन-कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में आने वाली हैं.

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जेलर 2

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसमें इसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दो दिनों में 4.85 करोड़ का कलेक्शन ब्लॉक सीट के साथ किया और 4.43 करोड़ बिना ब्लॉक सीट के कमाई कर चुकी है. इसके 2.63 लाख टिकट बिक चुके हैं. ऐसे में फिल्म से टकराने के लिए 'नई नवेली' समेत 4 और फिल्में आ रही हैं.

Jailer 2 (2026) - IMDb

रणबाली

तेलुगु-भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 'रणबाली' सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के जरिए शादी के बाद पहली बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर जारी किया जा चुका है, जिसके बाद इसे लेकर दर्शकों में अलग ही क्रेज है. इसके ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला है.

Ranabaali (2026) - IMDb

प्रहार

राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' को भी 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें दिखाया जाएगा कि कसाब को फांसी दिलाने वाल वकील उज्जवल निकम को कोर्ट में क्या कुछ फेस करना पड़ा था. ये कसाब की फांस की इनसाइड स्टोरी है. फिल्म की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है. इसके जरिए पहली बार राजकुमार राव और वामिका की जोड़ी भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली है.

Prahaar: The Untold Story of Ujjwal Nikam (2026) - Lalit Prabhakar as Ajmal Kasab - IMDb

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नई नवेली

इसके साथ ही इस लिस्ट में यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'नई नवेली' को भी 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ये एक फैंटेसी हॉरर फिल्म है, जिसमें यामी गौतम का अलग ही अवतार देखने के लिए मिलने वाला है. ये भी दशहरा 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

Nayi Naveli (2026) - IMDb

स्ट्रीट फाइटर

विद्युत जामवाल फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' के जरिए हॉलीवुड में कदम रख रहे हैं. इसे 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें नोआह सेंटीनो और मेल जार्नसन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें रोमन रैंस भी हैं. फिल्म का ट्रेलर जारी किया जा चुका है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Box Office Clash Jailer 2
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