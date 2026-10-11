दिल्ली के बाद मुंबई में भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन की हलचल देखने को मिली. मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए इस प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भी पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी मौजूद थीं. प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया. हालांकि, अब वो घर लौट आए हैं.

इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज

अब मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, अभिनेता इमरान खान, अली भोजानी और 300 से 400 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये मामला गांवदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) के तहत दर्ज किया गया है.

A case has been registered at Gamdevi Police Station against Mahatma Gandhi's great-grandson Tushar Gandhi, actor Imran Khan, Ali Bhojani and 300-400 others under Sections 223, 126(2), 189(2), 189(3) and 189(5) of the BNS. Police had not granted permission for the protest. No arrests have been made, and further investigation is underway: Mumbai Police — IANS (@ians_india) October 10, 2026

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति नहीं ली गई थी. हालांकि, मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे इमरान खान?

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने बताया कि वो किसी पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि मुंबई के एक आम नागरिक के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा, 'मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां इस शहर में रहने वाले एक नागरिक और व्यक्ति के तौर पर आया हूं. मैं ये देखने आया हूं कि लोगों के आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है. इसी वजह से मैं यहां हूं.'

इमरान खान ने हिरासत का उड़ाया मजाक

हिरासत में लिए जाने के बाद अब इमरान खान ने अपने अंदाज में इस पूरे मामले पर चुटकी ली है. उन्होंने अभिनेता आर्य बब्बर की इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करते हुए पुलिस वैन में बिताए समय को मजेदार तरीके से याद किया.

दरअसल, आर्य बब्बर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इमरान के अकेले ड्राइव पर जाने की बात कहते हुए FOMO महसूस होने का जिक्र किया. इस पर इमरान ने मजाकिया जवाब देते हुए लिखा, 'ड्राइव बड़ा बेकार था यार, सस्पेंशन बहुत खराब था, न AC था, न म्यूजिक सिस्टम...'

हिरासत के बाद इमरान ने शेयर की थी तस्वीर

हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर पुलिस वैन के अंदर से एक तस्वीर शेयर की थी. इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.' बाद में उनकी गर्लफ्रेंड ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो लोग सुरक्षित हैं और घर लौट आए हैं.