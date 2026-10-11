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इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR, जानें क्या है मामला

मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, अभिनेता इमरान खान, अली भोजानी और 300 से 400 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 03:02 PM (IST)
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दिल्ली के बाद मुंबई में भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन की हलचल देखने को मिली. मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए इस प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भी पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी मौजूद थीं. प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया. हालांकि, अब वो घर लौट आए हैं.

इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज

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अब मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, अभिनेता इमरान खान, अली भोजानी और 300 से 400 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये मामला गांवदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) के तहत दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति नहीं ली गई थी. हालांकि, मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे इमरान खान?

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने बताया कि वो किसी पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि मुंबई के एक आम नागरिक के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा, 'मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां इस शहर में रहने वाले एक नागरिक और व्यक्ति के तौर पर आया हूं. मैं ये देखने आया हूं कि लोगों के आने-जाने की आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है. इसी वजह से मैं यहां हूं.'

इमरान खान ने हिरासत का उड़ाया मजाक

हिरासत में लिए जाने के बाद अब इमरान खान ने अपने अंदाज में इस पूरे मामले पर चुटकी ली है. उन्होंने अभिनेता आर्य बब्बर की इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करते हुए पुलिस वैन में बिताए समय को मजेदार तरीके से याद किया.

इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR, जानें क्या है मामला

दरअसल, आर्य बब्बर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इमरान के अकेले ड्राइव पर जाने की बात कहते हुए FOMO महसूस होने का जिक्र किया. इस पर इमरान ने मजाकिया जवाब देते हुए लिखा, 'ड्राइव बड़ा बेकार था यार, सस्पेंशन बहुत खराब था, न AC था, न म्यूजिक सिस्टम...' 

हिरासत के बाद इमरान ने शेयर की थी तस्वीर

हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर पुलिस वैन के अंदर से एक तस्वीर शेयर की थी. इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.' बाद में उनकी गर्लफ्रेंड ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो लोग सुरक्षित हैं और घर लौट आए हैं.

 
 
 
 
 
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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Oct 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
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