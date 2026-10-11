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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, डेढ़ बजे तक 291 पार हुआ कलेक्शन

लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, डेढ़ बजे तक 291 पार हुआ कलेक्शन

'दृश्यम 3' ने शनिवार को धमाकेदार कलेक्शन किया. अब रविवार को भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 11 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 285 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कहानी को काफी सराहा जा रहा है. आइए जानते हैं रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11 अक्टूबर यानी रविवार को 12 बजे तक 2.68 करोड़ करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 19 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली और 3954 शोज मिले.

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डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
दसवां दिन (लाइव) 5.46 करोड़ (डेढ़ बजे तक) 19 परसेंट
टोटल 291.96 करोड़  

'दृश्यम 3' डे वाइज कलेक्शन पर डालें नजर

  • फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ का बिजनेस किया था.
  • दूसरे दिन फिल्म न 53.50 करोड़ कमाए.
  • तीसरे दिन फिल्म ने 61 करोड़ का बिजनस किया.
  • चौथे दिन फिल्म ने 21 करोड़ कमाए.
  • पांचवें दिन फिल्म ने 19.50 करोड़ का बिजनेस किया.
  • छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 15.50 करोड़ रहा.
  • सातवें दिन फिल्म ने 13 करोड़ का बिजनेस किया.
  • पहले हफ्ते में फिल्म ने 245.50 करोड़ कमाए.
  • आठवें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ का बिजनेस किया.  

फिल्म को पहले दिन से ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक हैं. अजय देवगन लीड रोल में हैं. वो विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आए. फिल्म में इशिता दत्ता अजय की बेटी के रोल में हैं और श्रेया सरन पत्नी का रोल निभा रही हैं. वहीं तबु और जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन जबरदस्त हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फिल्म को फायदा मिला. 

बता दें कि 'दृश्यम 3' से पहले दो पार्ट आ चुके हैं. पहले पार्ट को निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया. फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त पसंद की गई. वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज हुआ. दूसरे पार्ट को भी अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया और इसे भी बहुत सराहा गया. अब फिल्म का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहा है. ये फिल्म अजय के करियर की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो गई है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 11 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
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