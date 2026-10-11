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'देवी शक्ति' इवेंट में छाया अंबानी परिवार, बनारसी साड़ी में नीता अंबानी ने लूटी महफिल, दोनों बहुओं का भी दिखा जलवा
Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी पर आयोजित 'देवी शक्ति' इवेंट में अंबानी परिवार ने खूब सुर्खियां बटोरीं. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
नवरात्रि के आगमन से पहले अंबानी परिवार ने Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया गया, जहां स्वदेश की टीम और देश के पारंपरिक शिल्पकारों के साथ मिलकर माता रानी की पूजा-अर्चना की गई. इस भव्य समारोह में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं. हालांकि, पूरी महफिल अंबानी परिवार ने लूट ली.
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Published at : 11 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Tags :Ambani Family Swadesh Eros Store
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