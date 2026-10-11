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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'देवी शक्ति' इवेंट में छाया अंबानी परिवार, बनारसी साड़ी में नीता अंबानी ने लूटी महफिल, दोनों बहुओं का भी दिखा जलवा

'देवी शक्ति' इवेंट में छाया अंबानी परिवार, बनारसी साड़ी में नीता अंबानी ने लूटी महफिल, दोनों बहुओं का भी दिखा जलवा

Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी पर आयोजित 'देवी शक्ति' इवेंट में अंबानी परिवार ने खूब सुर्खियां बटोरीं. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 11 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी पर आयोजित 'देवी शक्ति' इवेंट में अंबानी परिवार ने खूब सुर्खियां बटोरीं. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

नवरात्रि के आगमन से पहले अंबानी परिवार ने Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया गया, जहां स्वदेश की टीम और देश के पारंपरिक शिल्पकारों के साथ मिलकर माता रानी की पूजा-अर्चना की गई. इस भव्य समारोह में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं. हालांकि, पूरी महफिल अंबानी परिवार ने लूट ली.

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'देवी शक्ति' इवेंट में पूरा अंबानी परिवार एक साथ ट्रेडिशनल लुक में नजर आया. उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
'देवी शक्ति' इवेंट में पूरा अंबानी परिवार एक साथ ट्रेडिशनल लुक में नजर आया. उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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इस खास मौके पर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, श्लोका मेहता, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने साथ में पैपराजी को कई शानदार पोज दिए.
इस खास मौके पर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, श्लोका मेहता, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने साथ में पैपराजी को कई शानदार पोज दिए.
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इस दौरान नीता अंबानी ने हमेशा की तरह अपने रॉयल लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने स्वदेश कलेक्शन से रेड कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन जरी का बारीक काम किया गया है.
इस दौरान नीता अंबानी ने हमेशा की तरह अपने रॉयल लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने स्वदेश कलेक्शन से रेड कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन जरी का बारीक काम किया गया है.
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अपने लुक को उन्होंने पन्ने और मोतियों के हैवी नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और कंगनों के साथ पूरा किया. वहीं, बालों में लगे गजरे ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज में चार चांद लगा दिए.
अपने लुक को उन्होंने पन्ने और मोतियों के हैवी नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और कंगनों के साथ पूरा किया. वहीं, बालों में लगे गजरे ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज में चार चांद लगा दिए.
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इस इवेंट में राधिका मर्चेंट अपने मॉडर्न और ग्रेसफुल अंदाज से छा गईं. उन्होंने एंटीक गोल्ड शेड की ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल ड्रेप्ड साड़ी पहनी, जिस पर बारीक मेटैलिक एम्ब्रॉयडरी की गई थी. एंटीक चोकर नेकलेस और मैचिंग गोल्डन पोटली बैग के साथ उन्होंने अपने लुक को स्टाइलिश टच दिया.
इस इवेंट में राधिका मर्चेंट अपने मॉडर्न और ग्रेसफुल अंदाज से छा गईं. उन्होंने एंटीक गोल्ड शेड की ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल ड्रेप्ड साड़ी पहनी, जिस पर बारीक मेटैलिक एम्ब्रॉयडरी की गई थी. एंटीक चोकर नेकलेस और मैचिंग गोल्डन पोटली बैग के साथ उन्होंने अपने लुक को स्टाइलिश टच दिया.
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वहीं, अनंत अंबानी भी इस इवेंट में अपने शाही अंदाज में नजर आए. उन्होंने नेवी ब्लू रंग की जैकेट पहनी, जिस पर सुनहरे धागों से हाथी, हिरण और फ्लोरल डिजाइन की बारीक कारीगरी की गई थी. इसके साथ उन्होंने लूज सिल्क पायजामा पहना, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को खास बना रहा था.
वहीं, अनंत अंबानी भी इस इवेंट में अपने शाही अंदाज में नजर आए. उन्होंने नेवी ब्लू रंग की जैकेट पहनी, जिस पर सुनहरे धागों से हाथी, हिरण और फ्लोरल डिजाइन की बारीक कारीगरी की गई थी. इसके साथ उन्होंने लूज सिल्क पायजामा पहना, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को खास बना रहा था.
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राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. दोनों ने साथ में पैपराजी को कई खूबसूरत पोज दिए.
राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. दोनों ने साथ में पैपराजी को कई खूबसूरत पोज दिए.
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नीता अंबानी की बड़ी बहू श्लोका मेहता ने अपने कलरफुल ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने नारंगी, गुलाबी, फिरोजी और नीले रंगों से सजा अनारकली सेट पहना, जिस पर खूबसूरत ज्यामितीय और पारंपरिक बांधनी पैटर्न देखने को मिले.
नीता अंबानी की बड़ी बहू श्लोका मेहता ने अपने कलरफुल ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने नारंगी, गुलाबी, फिरोजी और नीले रंगों से सजा अनारकली सेट पहना, जिस पर खूबसूरत ज्यामितीय और पारंपरिक बांधनी पैटर्न देखने को मिले.
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श्लोका मेहता ने अपने ट्रेडिशनल लुक को हैवी एमराल्ड चोकर नेकलेस और मैचिंग झुमकों के साथ पूरा किया. पीछे बंधे उनके बाल और खूबसूरत ज्वेलरी उनके रॉयल अंदाज को और निखार रही थी.
श्लोका मेहता ने अपने ट्रेडिशनल लुक को हैवी एमराल्ड चोकर नेकलेस और मैचिंग झुमकों के साथ पूरा किया. पीछे बंधे उनके बाल और खूबसूरत ज्वेलरी उनके रॉयल अंदाज को और निखार रही थी.
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आकाश अंबानी ने इस इवेंट के लिए सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक चुना. उन्होंने सिल्क कुर्ता और मैचिंग नेहरू जैकेट पहनी, जिसे उन्होंने व्हाइट पायजामे के साथ पेयर किया.
आकाश अंबानी ने इस इवेंट के लिए सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक चुना. उन्होंने सिल्क कुर्ता और मैचिंग नेहरू जैकेट पहनी, जिसे उन्होंने व्हाइट पायजामे के साथ पेयर किया.
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मुकेश अंबानी इस इवेंट में सोबर और क्लासी लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक बंदगला सूट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना. वहीं, कोट की जेब में लगा हल्के गुलाबी रंग का पॉकेट स्क्वायर उनके लुक में खास टच जोड़ रहा था.
मुकेश अंबानी इस इवेंट में सोबर और क्लासी लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक बंदगला सूट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना. वहीं, कोट की जेब में लगा हल्के गुलाबी रंग का पॉकेट स्क्वायर उनके लुक में खास टच जोड़ रहा था.
Published at : 11 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Ambani Family Swadesh Eros Store

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