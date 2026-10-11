वहीं, अनंत अंबानी भी इस इवेंट में अपने शाही अंदाज में नजर आए. उन्होंने नेवी ब्लू रंग की जैकेट पहनी, जिस पर सुनहरे धागों से हाथी, हिरण और फ्लोरल डिजाइन की बारीक कारीगरी की गई थी. इसके साथ उन्होंने लूज सिल्क पायजामा पहना, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को खास बना रहा था.