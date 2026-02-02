तड़प के सात साल बाद करेंगे अहान शेट्टी करेंगे रोमांटिक फिल्म, बॉर्डर 2 एक्टर ने किया रिएक्ट

बॉलीवुड के स्टार अहान शेट्टी इन दिनों अपनी हालिया फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सफलता का मजा ले रहे हैं. पांच साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए अहान ने नेवी ऑफिसर महेंद्र एस. रावत का किरदार निभाया था. और लोगों को उनका अंदाज खूब पसंद आया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है और अहान को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन उनका काम सिर्फ यहीं नहीं रुका अब वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं.

इंटरव्यू में खुला अगली फिल्म का प्लान

Mid-Day से बातचीत के दौरान अहान ने अपनी अगली फिल्म के बारे में बताया कि वो शाद अली के साथ एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा करने वाले हैं. उन्होंने कहा, 'यह एक इंटेंस एक्शन-लव स्टोरी होगी कुछ ऐसा जिसे मैं तड़प (2021) के बाद कर रहा हूं. मुझे ऐसे किरदार पसंद हैं जिनमें गहराई और इमोशन हो.' अहान ने ये भी बताया कि शाद अली को अपने विजन की पूरी समझ है और उनके साथ काम करना आसान है. अहान मानते हैं कि जब डायरेक्टर पर पूरा भरोसा किया जाए तो परफॉर्मेंस और भी बेहतरीन निकलती है.

View this post on Instagram A post shared by Ahan Shetty (@ahan.shetty)

बॉर्डर 2 के सेट से वापसी और फैंस का प्यार

अहान की वापसी ‘बॉर्डर 2’ के जरिए हुई जो जेपी दत्ता की 1997 की लेजेंड्री फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म में अहान के अलावा सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और कई और कलाकार हैं. देशभक्ति और सच्चाई से भरी इस कहानी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है. फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी और त्याग को सेलिब्रेट करती है और इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है.

फैमिली की प्रतिक्रियाएं भी खास रही

अहान ने इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता सुनील शेट्टी ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के एक खास आंकड़े तक पहुंचने के बाद ही इसे देखने का वादा किया था. हालांकि वो प्रीमियर में बेटे का हौसला बढ़ाने जरूर पहुंचे थे लेकिन बाकी शो के दौरान नहीं रहे. वहीं उनकी मां माना शेट्टी और जीजा केएल राहुल ने अहान की एक्टिंग देखकर भावुक हो गए थे. और बहन अथिया शेट्टी ने तो खुद टिकट लेकर फिल्म अकेले देखी थी.