'बिग बॉस OTT 2' फेम जिया शंकर को डेट कर रहे हैं अहान पांडे? 'बॉर्डर 2' एक्टर ने बताया सच

सुनील शेट्टी के बेटे और एक्टर अहान शेट्टी को लेकर खबरें आ रही थीं कि वो 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम एक्ट्रेस जिया शंकर को डेट कर रहे हैं. इन खबरों पर अब अहान शेट्टी ने रिएक्ट किया है और सारा सच बता दिया है. एक्टर की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि अहान इस समय अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहान शेट्टी और जिया शंकर की डेटिंग की खबरों पर एक्टर की टीम ने कहा- 'ये डेटिंग की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. अहान अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं. उनका पूरा ध्यान अपने काम पर है. उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें बॉर्डर 2 भी शामिल है.' हालांकि जिया शंकर की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

अहान पांडे का डेब्यू और वर्कफ्रंट

अहान शेट्टी ने 2021 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म साजिद नाडियाडवाला की 'तड़प' थी जिसमें वो एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ इश्क फरमाते नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. इसके बाद एक्टर किसी फिल्म में नहीं दिखे. अब अहान पांडे सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी अहम रोल में होंगे. 'बॉर्डर 2' अगले साल 22 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

जिया शंकर का करियर

बता दें कि जिया शंकर पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 'वेद' जैसी फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस ने 'पिशाचिनी' और 'काटेलाल एंड संस' जैसे सीरीयल्स में भी काम किया. इसके अलावा उन्हें रिएलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' से छोटे पर्दे पर भी काफी फेम मिला. जिया शंकर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं जहां उन्होंने कई बार अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड का जिक्र भी किया है. लेकिन अहान पांडे की टीम ने साफ कर दिया है कि जिया अहान के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं.